¿Se repite la historia del 10%? Gobierno no zanja extender el IFE y crece inquietud en Chile Vamos

Parlamentarios oficialistas criticaron este lunes que no hubiese un anuncio, mientras las directivas de los partidos dijeron confiar en que las medidas se darán a conocer esta semana. El límite que manejaban era este 11 de agosto, día en que comienza la tramitación del cuarto retiro en la Cámara. Así, sigue rondando el fantasma de que La Moneda puede “volver a llegar tarde”, lo que hace un año desató la crisis más grande del conglomerado.

Por tercer lunes consecutivo la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la inminente discusión del cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP en el Congreso fueron los temas centrales del encuentro del comité político ampliado de La Moneda que reúne a ministros y dirigentes oficialistas.

¿La razón? El gobierno aún no entrega una definición pública respecto de si extenderá o no el IFE a diciembre, pues el subsidio solo está contemplado legalmente hasta septiembre.

Chile Vamos, en ese sentido, viene pidiendo hace casi un mes que La Moneda llegue a tiempo con dicha prórroga ante la amenaza opositora -e incluso de diputados oficialistas- de que se tramitará un cuarto retiro del 10%.

Esa discusión, de hecho, se iniciará este miércoles en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por lo que los parlamentarios oficialistas esperaban que el Ejecutivo tuviera una alternativa contundente sobre la mesa antes de ese debate.

“Vamos a evaluar esta semana cuáles son las distintas alternativas para la extensión del IFE y cómo ello se vincula con un subsidio laboral (…). El miércoles comienza a verse el proyecto (de cuarto retiro) como tal en la comisión, pero aún le falta en su trámite, no es que vaya a estar aprobado el mismo miércoles”, dijo este lunes a primera hora el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, en radio Duna.

Los parlamentarios de Chile Vamos, especialmente la bancada de RN, al respecto, criticaron a La Moneda por evitar un anuncio este lunes.

“El gobierno partió mal la semana, teniendo la oportunidad de anunciar la extensión del IFE hasta diciembre y frenar así el cuarto retiro prefiere seguir con la incertidumbre. El Ejecutivo no aprendió la lección, cuarta vez que llega tarde”, señaló el diputado RN Tomás Fuentes mientras que su par Camilo Morán agregó que “si el gobierno no extiende el IFE hasta diciembre, con un incentivo al empleo, nos veremos obligados a aprobar el cuarto retiro de los fondos. El tema es así de simple. Necesitamos la definición del Ejecutivo y que no llegue tarde”.

En esa línea, los parlamentarios resienten que la historia pueda repetir, recordando así la crisis que se provocó desde el primer 10% en julio de 2020 a raíz de la falta de transferencias directas, sobre todo para la clase media.

Tanto en el primer como en el segundo retiro del 10%, el gobierno esperó que avanzara la tramitación en el Congreso -sin alternativas que hicieran el peso a esa medida- mientras intentaba contener a sus parlamentarios. De hecho, para el segundo 10%, el Ejecutivo recién presentó su propio proyecto cuando el de la centroizquierda ya había completado su aprobación en la Cámara Baja.

Varios diputados y senadores -incluso los candidatos como Mario Desbordes y Joaquín Lavín-, en esos meses, justificaron su respaldo al 10% a raíz de la tardanza de medidas del gobierno ante la crisis de la pandemia del coronavirus.

Los factores que dilatan la decisión

Luego de la cita de comité político de este lunes, los presidentes de la UDI y Evópoli, Javier Macaya y Andrés Molina, respectivamente, defendieron que aún hay tiempo para que el gobierno presente una propuesta “seria y responsable” para cumplir con el objetivo de ayudar económicamente a las familias, pero, a la vez, incentivar el empleo y no afectar así significativamente al estado financiero del país.

“No es tardanza”, dijo Molina, eso sí, recalcó que espera un anuncio este miércoles. Macaya, por su parte, comprometió los votos en contra de su bancada para el cuarto retiro en caso de que se extienda el IFE.

“Si hay una prórroga del IFE no va a ser necesario el cuarto retiro y creemos que eso se va a reflejar en el timing que tenga el Ejecutivo en función de lo que vaya también ocurriendo en el Parlamento”, dijo el parlamentario al tiempo que precisó: “Los diputados de la UDI van a votar en contra del cuarto retiro”.

La sensación de las directivas, en ese sentido, es que el gobierno hará un anuncio prontamente. “No pasará de esta semana”, señalan, postura que marcó un contraste con sus bancadas.

El candidato presidencial del bloque, Sebastián Sichel (independiente), también dijo este lunes que “estamos en tiempo para promover la extensión del IFE”, pero instó a La Moneda a hacerlo lo más pronto posible.

¿Qué es entonces lo que ha dilatado la decisión de La Moneda? Primero, dicen en Chile Vamos, es que esta vez la extensión de un IFE solo se haría mediante un decreto y no por una ley -se evita la tramitación en el Parlamento-, lo que no atrasaría el proceso. Segundo, el escenario de la pandemia es más positivo que meses anteriores; por lo mismo, el ministro Bellolio recalcó que esta semana estarán atentos a su evolución y, en paralelo, a cómo avanza la economía.

Respecto de este último punto igualmente han estado mirando en La Moneda otros indicadores como la inflación, el empleo, entre otros. El diputado Molina enfatizó en que las familias deben tener la tranquilidad de volver a emplearse, pero a la vez seguir recibiendo estos subsidios estatales para evitar un impacto mayor en la economía, sobre todo, comentan, en sectores como el agrícola.

Todos esos factores, dicen, en el marco de que el costo de estas transferencias directas ascienden a más de tres mil millones de dólares mensuales y que, subrayan, el país no puede seguir sosteniendo dichos subsidios luego de diciembre.

El último punto que, dicen, ha influido en retrasar la decisión es la postura de la oposición. En el oficialismo -e incluso en el gobierno- han manifestado tanto privada como públicamente que los candidatos presidenciales Paula Narváez (PS), Gabriel Boric (FA) y Yasna Provoste (DC) han señalado en que el cuarto retiro esta vez no debería ser opción.