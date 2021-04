"Hubo gente que cambió de opinión": senador Montes detalla discusión por proyecto bono clase media

En conversación con Tele13 Radio, el miembro de la Comisión de Hacienda del Senado insistió en sus críticas al proyecto y afirmó que la ayuda tiene inconsistencias y deja fuera a varias familias.

La sala del Senado aprobó el proyecto para una nuevo bono clase media y un préstamo solidario y así ir en ayuda de las familias afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus.

De esta manera, la iniciativa pasó a su tercer trámite legislativo y se espera que este lunes sea revisado por la Cámara de Diputados.

Sobre la extensión de la discusión y los puntos que llevaron a un 'no acuerdo' total, se refirió este lunes en Tele13 Radio el senador del Partido Socialista (PS), Carlos Montes, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado.

"En relación a lo que ha sido en otras ocasiones, aquí no hubo acuerdo. Las cosas se complicaron en la comisión porque hubo gente que cambió la opinión, en fin, pero estas sesiones tan largas a veces se alargan de más sin motivo", precisó Montes.

El parlamentario socialista insistió en sus críticas al proyecto del bono de clase media y afirmó que no votarán en contra pero tampoco lo harán a favor porque la entrega de ayuda tiene inconsistencias y deja afuera a varias familias.

"La insatisfacción nuestra era clarísima, nosotros dijimos 'mire, aquí muchas familias que se están quedando fuera, ya sea del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Bono Clase Media. Nosotros estimamos que son más de 600 mil familias las que quedan en esa condición, en parte porque los ingresos son informales, o la actividad es informal, o en parte porque no hay registro", dijo.

En este sentido, señaló que ahora le propusieron como solución al Ejecutivo "crear un canal que las familias que no han sido consideradas puedan pedir reconsideración y a partir de eso el Ministerio de Desarrollo Social diga, 'mire a Ud. no le corresponde porque está por encima de lo que se quiere apoyar o a Ud. le corresponde el IFE, o el bono clase media o el apoyo pyme' (...) esta fue la propuesta, una propuesta que incluso el gobierno podría reglamentar y finalmente el gobierno no la aceptó. Este fue el principal punto serio de discrepancia".

Y añadió: "Queremos ser muy claros, no vamos a votar en contra pero tampoco a favor. Y queremos dar una señal clara porque tenemos estas insatisfacciones".

Postergación de eleciones

Respecto a la postergación de las elecciones, el senador Carlos Montes dijo que si bien hay incertezas en relación a la nueva fecha, se debe aplazar.

"Hay que tomar una opción y aquí se tomó la fecha a mediados de mayo, si Ud. prorróga 15 días más igual va a tener una incertidumbre, lo más probable es que se mantenga esa fecha", dijo.

Por otro lado, se mostró partidario de suspender las campañas y de no reincorporar a los alcaldes a la reelección a sus funciones.