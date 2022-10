Senadora Campillai pide al Presidente Boric impulsar indultos particulares a presos por el estallido

La parlamentaria reconoció que el proyecto de indulto general no tiene los votos para avanzar en el Congreso y emplazó al gobierno para buscar otra alternativa.

La senadora independiente Fabiola Campillai emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric, a llevar adelante indultos particulares a personas que fueron detenidas, y continúan presas, en el marco del estallido social de octubre de 2019.

La parlamentaria reflexionó sobre el proyecto de indulto general que buscaba otorgar amnistía a personas acusadas de una serie de delitos relacionados con las protestas y desórdenes y que hubiesen sido cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, pero que está en el Senado y sin los votos necesarios para ser aprobado.

“En un comienzo pude tener la esperanza de que este proyecto de ley de amnistía pudiese sacar a nuestros presos políticos, pero al corto caminar me di cuenta que no estaban los votos para ello y que se había modificado de tal manera este proyecto que no sacaba a nadie de las cárceles”, dijo la senadora desde el Congreso.

Gabriel Boric, 18 de octubre de 2022

“Es por eso que hoy hago el llamado al Presidente de la República a buscar otro camino por razones humanitarias: el camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”, añadió.

El llamado de Campillai, quien perdió la vista y el olfato tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro por parte del excarabinero Patricio Maturana mientras esperaba un bus de transporte público en San Bernardo, se da en la conmemoración del tercer aniversario del estallido social.

Boric, este martes, habló de las protestas que comenzaron en octubre de 2019 y reconoció las violaciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros, pero también habló de la violencia común que se generó en las calles y durante las manifestaciones sociales.

El mandatario no se refirió al proyecto de indulto general que apoyada el gobierno y la ministra vocera, Camila Vallejo, había descartado hace algunos días que se le pusiera urgencia a esta propuesta que está estancada en el Senado.

Recordemos que el Presidente de la República en Chile tiene la facultad exclusiva de darle un indulto a una persona que haya sido condenada por algún delito.