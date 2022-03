Siches: “Si pillan a una persona en un crimen en Las Condes y es rubio con apellido, no pasa nada"

La ministra del Interior hizo una fuerte crítica a las policías y, principalmente, a los criterios para realizar controles y detenciones en Chile.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, hizo una fuerte crítica, este jueves, a los criterios para detener a personas y realizar controles que ocupan las policías. La representante del gobierno habló de desigualdad y cuestionó también a quienes critican los beneficios penitenciarios a algunos reos.

La respuesta de Siches llegó luego que se le preguntara por la decisión de Gendarmería de otorgar salida dominical a los primos Tralcal, quienes están presos en Victoria y condenados por el incendio que mató a la familia Luchsinger Mackay, que fue muy criticada desde la oposición.

"¿Por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población que está regida o reglamentado, pero en algunos casos no? Y eso no es solamente para esto, ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno", respondió la ministra del Interior.

"Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad", complementó.

Ministra Siches en Icare: “Si pillan a una persona en un crimen en Las Condes y es rubio con apellido, no pasa nada" » https://t.co/cZnS72pSVa pic.twitter.com/0RdWB17ruR March 24, 2022

La titular de Interior fue enfática en cuestionar estos criterios y aseguró que estas diferencias dividen al país.

"Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias, y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y no la reconozco como tal", insistió.