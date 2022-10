TPP-11: Qué son las side letters y qué plazos maneja el gobierno para aprobarlas

Las cartas bilaterales buscan establecer marcos jurídicos entre dos países, pero su definición dilatará la ratificación del tratado por parte del Presidente Boric.

Un importante hito en materia de relaciones económicas internacionales se produjo este pasado martes en Chile, con la aprobación, por parte del Senado, del TPP-11 .

Su despacho desde el Congreso no estuvo exento de polémicas por la estrategia del gobierno. Esto, porque desde el Ejecutivo han manifestado que buscarán definir las side letters antes de realizar el depósito, que es el nombre de la ratificación por parte del Presidente de la República.

¿Para qué sirven las side letters?

El CPTPP o TPP-11 es un tratado de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico con los siguientes países: Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile.

En este contexto, cada país puede establecer marcos regulatorios específicos de manera bilateral con otros Estados, lo que es conocido como una side letter.

Estas cartas laterales establecen excepciones dentro del acuerdo con los inversionistas extranjeros, y deben definirse con cada una de las naciones con las que se quieran plantear dichas consideraciones especiales.

Las side letters definen, por ejemplo, en qué casos un inversor extranjero pueda demandar a un país por algún incumplimiento en las obligaciones contractuales.

¿Cuándo podrían estar ratificadas?

La definición de estas side letters es un proceso que actualmente se encuentra liderando personalmente el Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, en conversación con Tele13 Radio, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aseguró que hay ejemplos en otros países de tratados internacionales que se han aprobado y sobre los cuales demoró su promulgación definitiva.

"No estoy diciendo que nos vamos a demorar dos años, lo que estoy diciendo es que esto es una práctica bastante más común de que esto no es una excepción o un caso único”, aclaró la secretaria de Estado.

A pesar de que aclaró que no se puede comprometer en un plazo, porque cada side letter depende de la relación bilateral con los países signatarios y la conversación política y técnica que se tenga, adelantó que “espero, puedo equivocarme, que estemos hablando de meses, no de años ”.

"Yo no soy técnica en este asunto, pero si usted lee este debate por la prensa respecto de los beneficios arancelarios, también el impacto que se ha señalado no es tan grande. Entonces tampoco es que vaya a haber una gran crisis económica porque todavía no ratifiquemos el acuerdo del TPP”, sentenció.