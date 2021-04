Las 5 curiosidades que no sabías de la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”

Este domingo 18 de abril se estrenará finalmente la segunda temporada de la serie biográfica sobre el "Sol de México" en Netflix, con el regreso de Diego Boneta en el papel principal.

Tuvieron que pasar casi tres años para que la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” viera la luz en Netflix, justo un día antes del cumpleaños número 51 del astro musical.

Con una historia más oscura, dos líneas de tiempo y nuevos personajes que se convertirán en villanos, el proyecto asoma como uno de los más esperados del streaming del primer semestre del 2021. Y Diego Boneta repite en el papel principal.

En conversación con T13.cl, el actor entregó varios detalles sobre la realización de esta nueva temporada, la que estuvo marcada por innumerables pausas debido a la pandemia del coronavirus.

“Estoy muy contento de que por fin va a salir. Han sido tres años desde el estreno de la primera temporada, que han sido difíciles por tener que rodar en plena pandemia”, indicó el mexicano, que interpreta a Luis Miguel en su etapa juvenil y adulta en la serie que se estrena este domingo 18 de abril a las 20:00 horas (horario de Chile).

Sobre lo que podrán ver los fanáticos de la producción en esta oportunidad, el actor de "Rebelde" precisó que “esta temporada trata más de los demonios internos de Luis Miguel, es una temporada más compleja, más oscura, con más capas (…) para mí lo más importante ha sido siempre humanizar a Luis Miguel y que en esta temporada vean todo lo que él vivió, lo que lo transformó, cómo le fue afectando todo y cómo a pesar de él tratar de tomar las mejores decisiones también fue cometiendo errores en el transcurso del camino porque es humano como todos nosotros”.

Y añadió: “A mí me encanta como arranca la serie porque va en contra de las expectativas de todo el mundo de pensar ‘ahh, otra vez Marcela’, pero esta es una serie que va de qué es lo que le pasa a Luis Miguel después de lo que sabe que es lo que le pasó a su mamá, eso es de lo que va esta temporada”.

A pesar de que esta nueva entrega solo tienes 8 capítulos –a diferencia de la primera que tuvo 13–, existen muchos datos curiosos que el mismo Diego Boneta se encargó de revelar, por ejemplo, las líneas de tiempo, cómo se hizo el guión y la re-producción de las maquetas de las canciones del artista.

Guión asesorado por Luis Miguel: se basó en relatos

De acuerdo a lo comentado por el protagonista a T13.cl, el guión de esta segunda temporada se elaboró en base a la investigación realizada por parte del equipo de la serie y a los relatos que el propio Luis Miguel entregó.

“La primera temporada estuvo basada en un libro, parte de la razón por la cual nos tardamos tanto entre la primera y la segunda temporada es porque la segunda temporada no está basada en un libro, estuvo basada en una ardua investigación con muchísimas personas, incluyendo a Luis Miguel para poder contar la vida de él, esa fue la razón principal por la cual tomó tanto tiempo, primero para poder compilar toda la información y luego decidir qué y cómo contarlo”, explicó.

Y agregó: “Los escritores hablaron mucho con Luis Miguel para poder llegar a mucho detalle en las etapas que toca contar, y por otro lado hay momentos recreados precisamente sobre todo después de ver cómo al público le encantó eso de la primera temporada”.

Música re producida para la serie

El actor mexicano contó que en esta nueva temporada quisieron ponerle “más énfasis” a la música del intérprete de “Culpable o no”, debido al gran éxito que tuvieron con las canciones en la primera temporada.

“La música de Luis Miguel es buenísima, y él como cantante es un virtuoso total. A raíz del éxito que tuvo el soundtrack (banda sonora) y las canciones de la primera temporada, le pusimos aún más énfasis en esta segunda temporada”, mencionó.

Sin embargo, señaló que en esta oportunidad fue un poco más difícil utilizar las canciones originales por lo que el productor que trabajó originalmente con Luis Miguel en los 90 y el 2000, Kiko Cibrián, fue el encargado de re producir los temas para la banda sonora de esta nueva temporada.

“Algo muy especial de esta temporada es que Kiko Cibrián que es el productor del soundtrack (de la serie) es el productor y compositor original de muchos de los temas de Luis Miguel de esta segunda temporada. Ahora Kiko tuvo que reproducir las canciones porque no usamos maquetas ni nada, todo lo que se oye en el soundtrack fue regrabado exclusivamente para la serie, entonces, que el mismo productor de los temas originales esté produciendo esto también, se me hace padrísimo”, sostuvo.

Maquillaje a cargo de un doble ganador del Oscar

Tal como relató Diego en un video publicado por Netflix, en esta oportunidad personificar a Luis Miguel fue un gran reto, ya que debió someterse a 6 horas de maquillaje para interpretarlo más maduro durante la década de los 2000.

Para esto contaron con un doble ganador del Oscar, Bill Corso, para que se encargara de elaborar los prostéticos que luego fueran aplicados por especialistas mexicanos.

“Contamos con Bill Corso que es un maquillista extraordinario que ya tiene dos Oscars, ha trabajado en muchísimas producciones y fue muy ‘cool’ porque fue creado por él y después aplicado por manos mexicanas, entonces fue un trabajo de maquillistas mexicanos con Bill Corso”, precisó.

Y agregó: “Eso fue muy 'cool', para mí era importantísimo que los prostéticos y la caracterización se vieran lo más real, y sin Bill eso no hubiera sido posible”.

Menos capítulos y en dos líneas de tiempo

Lo mencionamos antes. Esta segunda temporada contará solo con 8 capítulos, a diferencia de los 13 que contenía la primera entrega. Si bien será más corta, Boneta declaró que eso no quita que sea menos intensa, ya que para esta temporada tuvo que interpretar a dos Luis Miguel diferentes: uno de los 90 y otro de los 2000.

“Lo más difícil fue tener que crear a dos personajes distintos, uno ya venía con la primera temporada, pero el Luis Miguel adulto, de los 2000, es un personaje nuevo y para mí era muy importante que sí se sintiera así, que se notara una diferencia muy obvia desde la voz, el cuerpo, la energía, la caracterización, que por cierto fue increíble”, comentó.

“Jugamos con la misma narrativa de estar con dos líneas de tiempo. El último es un Luis Miguel más adulto, que ya ha pasado por más cosas, es un tipo con una coraza más fuerte (…) definitivamente ese fue el reto más grande en la segunda temporada, que un día me tocara tener que hacer escenas de Luis Miguel de los 90 y después de los 2000”, expresó.

Nació el amor en el set

Los actores Macarena Achaga y Juanpa Zurita, quienes participan en la serie, confirmaron hace poco su relación en redes sociales.

Si bien aún no se tienen detalles de cómo fue que el amor se inició entre estas dos estrellas, todo parece indicar que el 'flechazo' se dio durante el rodaje de esta segunda temporada, donde Juanpa interpreta a Alex Basteri, hermano del 'Sol de México'.

En esta nueva entrega, Macarena Achaga se unió al elenco para traer a la vida el papel de Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

En los últimos días, los actores han compartido diversas fotografías juntos. Sin embargo, la imagen que finalmente confirmó los rumores fue la que publicaron para el cumpleaños de Zurita, en donde la actriz compartió una foto de ambos con el mensaje "How could I ever love someone else" (Cómo podría amar a alguien más)", mensaje que el actor respondió con un "Te amo".