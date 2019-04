"Daenerys" de Game of Thrones muestra cómo es realmente su dragón en la previa de última temporada

Este domingo se estrena para todo el mundo, la octava y última temporada de Game of Thrones, la popular serie basada en los libros de George R. R. Martin y que ha causado sensación entre los fanáticos alrededor del mundo.

No solo los fans están ansiosos por ver la nueva (y última) temporada de la serie, sino también los mismos actores, quienes están esperando con ansias las impresiones de todos los espectadores.

Una de las actrices que está esperando con ansias el estreno de la serie, es Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen en la serie.

A través de su cuenta en Instagram, Clarke hizo pública su emoción por ver la nueva temporada de la serie de HBO, subiendo una fotografía en donde aparece caracterizada como su personaje y mostrando como realmente luce Drogon, uno de sus "dragones".

"Yo y mi bebé (dragón) (Drogon) estamos muy emocionados de que todos ustedes vean la octava temporada de Game of Thrones, que si no me equivoco comienza... ahora", escribió la actriz, cuya publicación ya supera el millón de likes.