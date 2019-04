"Game of Thrones" (8x01) inicia su octava temporada con una revelación que puede cambiar la historia

Hasta que llegó la noche (y, de paso, el invierno). Después de casi un año y ocho meses fuera de la pantalla —"El dragón y el lobo", el último episodio del séptimo ciclo, fue emitido el 27 de agosto de 2017—, "Game of thrones" volvió a impactar a los fanáticos con el primer capítulo de su octava temporada y final.

[A continuación spoilers, si aún no has visto el 8x01 de "Game of thrones" es mejor que dejes de leer de inmediato]

El ejército de Daenerys Targaryen, en compañía de Jon Snow, llegó por primera vez a Invernalia para unir a las tropas que enfrentarán a los Caminantes Blancos en la Gran Guerra. Ahí nos encontramos con que Sansa, si bien confía en su hermano, no estuvo de acuerdo con que se arrodillara ante Khaleesi porque el Norte le juró lealtad a él y no a una Targaryen, la última de una dinastía enemiga.

Pero de inmediato la serie de HBO expuso el factor emotivo para volver a encantar al público tras tanto tiempo sin tener nada nuevo.

El Rey en el Norte se reencontró con Arya y Bran; Theon Greyjoy salvó a su hermana Yara, presa en la Flota de Hierro de su malvado tío Euron; la propia Arya vio nuevamente a Gendry; y Jon Snow voló sobre el lomo del dragón Rhaegal.

En Desembarco del Rey, Cersei Lannister recibió a la Compañía Dorada traída por Euron, al que "premió" por el regalo ofrecido para consolidar su propio ejército. Además, mostró su lado más letal: pidió a Bronn que matara a sus hermanos Jaime y Tyrion, dos traidores a ojos de la actual reina de Poniente.

Pero el momento más significativo de este inicio fue cuando Sam le contó a Jon Snow la verdad sobre su origen, porque la genealogía de Westeros ahora indica que él es el heredero legítimo al Trono de Hierro y no Daenerys Targaryen. ¿Estará ella dispuesta a cederle su lugar?

Y sobre la amenaza de los Caminantes Blancos, Tormund, Beric Dondarrion y los sobrevivientes de la Guardia de la Noche se encontraron con un claro y sanguinario mensaje del Rey de la Noche: un lord leal a la familia Stark fue encontrado muerto (y convertido en Caminante) junto a pedazos de extremidades de otras víctimas en forma de espiral. La muerte se acerca y no dejará nada de pie a su paso.

Por último, Jaime Lannister llegó también a Invernalia esperando pelear por los vivos, allí vio a Bran, el niño que lisió en el primer capítulo de la primera temporada, y ahora deberá ser enjuiciado por los Targaryen y los Stark, las dos familias a las que traicionó durante su vida.

Ahora solo quedan 5 capítulos para saber quién reinará en Poniente (o si no queda ningún rey vivo para sentarse en el Trono de Hierro).