Actor de "Mi pobre Angelito", Devin Ratray, es investigado tras ser acusado de violar a su amiga

El famoso actor supuestamente atacó a su amiga, Lisa Smith, en su departamento de Nueva York hace cinco años.

El actor Devin Ratray, mejor conocido por participar en "Mi pobre angelito" ("Home Alone"), está bajo investigación en Nueva York luego de ser acusado de violar a su amiga en 2017.

Ratray, quien interpretó a 'Buzz McCallister' en la exitosa película de 1990, supuestamente atacó a Lisa Smith en su departamento de Manhattan hace cinco años, según consignó CNN.

Smith afirmó que el actor de 45 años la drogó antes de agredirla sexualmente, por lo que presentó un informe policial poco después de la supuesta prueba.

Frente a esto, Ratray negó todas las acusaciones y le dijo al mencionado medio que "no tuvo relaciones sexuales" con Smith.

El actor fue arrestado el año pasado por cargos de violencia doméstica después de que fue acusado de intentar estrangular a su entonces novia. Fue liberado con una fianza de 25 mil dólares y se declaró inocente.

Después de su arresto en diciembre, Smith comenzó a preguntarse por qué no se investigaba su caso. Según CNN, el caso se archivó porque la policía pensó que ella no quería presentar cargos contra Ratray.

Al detallar la noche del presunto ataque el 21 de septiembre de 2017, Smith dijo que se reunió con Ratray para tomar una copa junto con su hermano y otro amigo. Más tarde fueron al departamento del actor, donde afirmó que la drogó.

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", dijo la víctima al medio.

Smith alegó que el actor la agredió sexualmente durante lo que pareció "una eternidad".

