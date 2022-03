Actriz de Harry Potter fue internada de urgencia tras contraer Covid-19 durante su embarazo

Jessie Cave declaró en su cuenta de Instagram que el virus la afectó gravemente y que sus síntomas han durado semanas.

La estrella de Harry Potter, Jessie Cave, fue internada de urgencia en un hospital después de dar positivo por COVID19 mientras está embarazada de su cuarto hijo.

Cave, que interpretó a Lavender Brown en las adaptaciones cinematográficas de los libros, dijo que el virus la había afectado gravemente y que sus síntomas habían durado semanas.

La actriz, de 34 años, compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve acostada en una cama de hospital. Junto a la imagen, escribió: "Triaje, una vez más… ¿Alguien más tuvo COVID en el tercer trimestre y les golpeó como una tonelada de ladrillos durante semanas?".

Más tarde agregó: "Además, ¿alguien ha tomado el medicamento contra las náuseas y los hizo sentir peor?".

El mes pasado, Cave les dijo a sus seguidores que había dado positivo y que estaba experimentando "náuseas constantes" por su embarazo, según consignó The Independent.

Su publicación generó la preocupación de sus seguidores y también de otras celebridades, como la comediante Felicity Ward , quien le comentó: "Oh cariño. Lo siento mucho. Como si tu cuerpo no tuviera suficiente con lo que lidiar. Te mando mucho amor preciosa". Asimismo, la actriz Sara Pascoe agregó: "Oh, Jessie, lo siento mucho, esto está podrido".

Cave está casada con el comediante Alfie Brown y ya tienen tres hijos, el menor nació en octubre de 2020. La pareja originalmente lo llamó Abraham 'Bam' Benjamín, pero poco después anunciaron que habían cambiado su nombre a Tenn.