Actriz Rooney Mara interpretará a Audrey Hepburn en película autobiográfica

El italiano Luca Guadagnino será el director de la cinta para Apple Studios.

Apple Studios anunció que está trabajando en una película autobiográfica sobre Audrey Hepburn, una de las actrices más reconocidas en la era dorada del cine en Hollywood.

La modelo, bailarina y activista inglesa destacó entre otros por sus roles protagónicos en "Roman Holiday" y "Sabrina".

Será la reconocida actriz Rooney Mara , quien interpretará a la estrella británica,lo que ha causado gran expectación en los fanáticos, sobre todo por el gran parecido entre ambas.

El italiano Luca Guadagnino, conocido por "Call me by your name" (2017) será el encargado de dirigir la producción

Mara, nominada a los premios Óscar en dos ocasiones por "Millenium" en 2011 y por "Carol" (2015) será productora del filme y el guion. Este último será escrito por el dramaturgo estadounidense, Michael Mitnick.