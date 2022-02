Adele sorprendió en una fiesta tras bailar pole dance en un club nocturno de Londres

Cuando nadie lo esperaba, la cantante llegó a un conocido local en el que se estaba llevando a cabo un concurso.

Luego de los reconocimientos que Adele ganó en los Brit Awards, la intérprete volvió a causar sensación en redes sociales luego de que se viralizaran algunas fotografías y videos de su reciente visita a un club nocturno ubicado en Londres, Inglaterra. Llegó sin previo aviso, disfrutó del evento Porn Idol y sorprendió a todos al bailar pole dance.

En las últimas horas, circuló en Twitter un fragmento audiovisual en donde se puede ver a la intérprete de Easy on me sobre un escenario, pero esta vez su intención no fue deleitar al público con su voz. Caminó rumbo a un tubo que estaba en el centro de la pista, lo tomó con sus dos manos y sacó a relucir sus pasos de baile.

Agencia Uno Lee También > Joe Vasconcellos aclara mensaje sobre las mascarillas que se tergiversó en redes sociales

Adele se animó a pasar una noche fuera de los reflectores, entre sus fans, como espectadora de un concurso. El dueño de Gay y Haven (recinto donde se ubicó el evento), Jeremy Joseph, concedió una entrevista a Daily Mail donde contó cómo fue que recibió la inesperada visita de la intérprete conocida a nivel mundial.

Jeremy explicó que, contrario a lo que suele pasar con otros artistas, Adele solo se dejó llevar por el ambiente del lugar. Gracias a ello, logró ver el otro lado de la cantante, pues aseguró que es una mujer muy amable y encantadora

Contó que antes de subir al escenario, Adele conoció a las concursantes y se tomó fotos con ellas. La británica buscó un lugar junto a los demás asistentes y disfrutó del show.