"Me veo demoledora”: Adriana Barrientos responde a las criticas por su look en Lollapalooza

La influencer lució una especie de traje de baño de la lujosa marca Gucci y respondió a los comentarios que señalaban que "no está en edad", para usar esos look.

Adriana Barrientos fue una de las miles de asistentes a la edición 2022 del Lollapalooza Chile, en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Es en este contexto que su vestuario utilizado para asistir al certamen no pasó desapercibido. De hecho, en redes sociales, muchas mujeres criticaron su look, asegurando que " no está en edad " para vestir así.

“Estupenda, pero creo que no estás en edad para esas cosas! Sin ofender”, fue uno de los comentarios recibidos por "La Leona".

En específico, quienes la cuestionaron se referían un enterito de color negro que uso Barrientos, de la lujosa marca internacional, Gucci.

Instagram Lee También > "¿Música nueva?": Bad Bunny genera incertidumbre con estreno de su nuevo disco

Tras estas críticas, la modelo conversó con Publimetro y respondió a las críticas en su contra a través de las redes sociales.

“Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora ”​, comenzó señalando al medio anteriormente mencionado.

Añadió: “Yo creo que uno debe ponerse la ropa de acuerdo a la edad y contextura. Yo me siento una cabra chica de 40. Después de los 60 (años) hay que vestirse con look más sofisticados, pero ahora soy una lola sin hijos y me veo demoledora”.

Finalmente, la modelo e influencer aseguró que ha invertido mucho dinero en su físico, por lo que debe sacarle provecho.

“Tengo unas pechugas explosivas, abdomen full marcado. Si me veo de 30 es mucho. Así que mientras pueda lucirlo voy a sacarle partido”, aseveró.

Agregó: “Yo supe llevar mi cuerpo a la máxima expresión y me veo igual que Paris Hilton".