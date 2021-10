Alec Baldwin rompe el silencio por muerte de Halyna Hutchins en pleno rodaje: "Ella era mi amiga"

El actor fue abordado por periodista y sin dar detalles de lo ocurrido, dijo que lo ocurrido "es un episodio de uno en un billón".

El actor estadounidense Alec Baldwin se refirió este sábado por primera vez a la muerte de la directora de fotografía de la película "Rust" en pleno rodaje, luego de que fuera herida por un disparo proveniente de un arma de fuego accionada por el mismo actor como parte de la grabación de una escena de la cinta.

El medio New York Post publicó un video donde se ve a Baldwin junto a su esposa Hilaria a un costado de una carretera, dispuesto a responder las preguntas de unos periodistas, aunque siendo muy enfático de entrada: "No se me permite hacer ningún comentario de una investigación que se está realizando, se me ordenó por el Departamento del Sheriff de Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación", sostuvo vehemente.

Aún así, Baldwin recalcó la importancia que tenía Halyna Hutchins para él, la directora fallecida: "Es una investigación activa donde una mujer murió, ella era mi amiga", recalcó el intérprete, asegurando que el día que llegó a Santa Fe, ciudad donde ocurrió el incidente, cenó con Hutchkins y Joel Souza, director de la cinta.

“Éramos un equipo muy, muy bien engrasado filmando una película juntos cuando ocurrió este horrible evento”, sostuvo.

Baldwin también cuestionó a un periodista por no saber el nombre de Hutchkins, recalcando que se ha reunido con su esposo Matthew y el hijo de 9 años que dejó la profesional: "Él está en shock, hay un niño de 9 años. Estamos en contacto constante con la familia, estamos muy preocupados por ellos", dijo.

"Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto... este es un episodio de uno en un billón, un evento de uno en un billón", agregó sobre lo ocurrido en el set de "Rust", donde también resultó herido el director de la cinta, Joel Souza.

Por último y sin poder más detalles al serle prohibido por la autoridad, Baldwin dijo que sigue muy interesado en limitar el uso de armas de fuego en los sets de grabación.