Alfredo Castro desclasificó el bajo monto que recibe de pensión: "30 años, yo me impuse siempre"

El actor nacional deslizó una fuerte crítica en contra del actual sistema de pensiones y relató cuál es su situación actual.

El actor Alfredo Castro reveló en una entrevista el monto que actualmente recibe de jubilación.

En diálogo con el programa "Cadena Nacional" de Vía X, entregó detalles de su pensión y además aprovechó la instancia para criticar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

"Cumplí la edad y fui a mi AFP, dije que quería jubilarme, y que estoy recibiendo $156 mil pesos mensuales ", comenzó diciendo.

En este sentido, agregó que "30 años, yo me impuse siempre, trabajé en la Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales, trabajé en muchas universidades, hice mucho teatro".

Captura - Memes en pruebas Lee También > Profesora evalúa con memes a sus alumnos en pruebas y se vuelve viral

Incluso, para evitar lagunas, el intérprete de 66 años precisó que "me impuse también por el mínimo cuando no podía".

Al llegar el momento de su jubilación, Castro contó que se acercó a su AFP para hablar con un ejecutivo y hacer los trámites. "Le dije 'me gustaría sacar la plata', tenía como 35 millones. Me dijo 'no, no se puede'. '¿Por qué no se puede? Esa plata es mía', le dije. 'No, no es suya (...) usted la entregó a una AFP que se la está gestionando', me contestó él", comentó el actor.

Finalmente, comentó que "yo recibo 156 mil pesos y además le pago a la AFP para que me gestione mi jubilación, como si fuera poco".