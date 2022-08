Alumnos y alumnas recaudaron dinero para regalar un auto a su profesor

Se trata de Julio Castro, docente que despertaba a las 4.30 de la mañana y regresaba a su hogar pasadas las 21.30 horas por la distancia que había entre el colegio y su casa.

Una gran sorpresa quisieron dar los alumnos de secundaria del Yula Boys School a su profesor de matemáticas, en Los Angeles, Estados Unidos.

Tras recaudar miles de dólares, le obsequiaron un vehículo para que pudiera viajar más cómodo a dar clases. Se trata de Julio Castro, docente que despertaba a las 4.30 horas y regresaba a su hogar pasadas las 21.30 horas por la lejanía que había entre el colegio y su casa.

Joshua Gerendash, uno de los estudiantes que impulsó la recaudación para comprar el vehículo, contó que el profesor pasaba buscando en diferentes sitios web algún auto por 1500 dólares.

“A pesar de que se va a ahorrar mucho tiempo por el viaje, aseguró que lo seguirá dedicando a los estudiantes”, aseguró Gerendash.

Finalmente, con la ayuda de los apoderados, los estudiantes lograron recaudar aproximadamente 30 mil dólares. 13 mil se utilizaron para la compra del Mazda y el resto para otras necesidades del vehículo.

“Yo siempre les decía: cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No lloren por eso. No se quejen por eso. Solo sean agradecidos y sigan mirando hacia adelante. Las cosas buenas suceden y esta es la prueba de ello”, afirmó Castro, el profesor beneficiado.