Hija de Rafael Dudamel es la nueva Miss Venezuela: "El orgullo no me cabe en el pecho"

Amanda Dudamel representó en el certamen a los estados de Táchira, Mérida y Trujillo. Ahora será la abanderada de su país en Miss Universo 2022.

Amanda Dudamel, hija del director técnico Rafael Dudamel, se consagró este viernes por la madrugada como Miss Venezuela, por lo que representará a su país en Miss Universo 2022.

De 21 años, Amanda es diseñadora de moda y en la competencia representaba a los estados de Táchira, Mérida y Trujillo.

" El orgullo no me cabe en el pecho (…) ha sido su sueño y lo ha logrado", manifestó el ex estratega de la Universidad de Chile desde Colombia, donde actualmente se encuentra dirigiendo al Deportivo Cali.

"Gracias, Venezuela, por confiar en mi", recalcó la joven tras ser coronada como Miss Venezuela.

Ya durante este viernes, Amanda Dudamel profundizó su triunfo manifestando que "fue un día que cambió nuestras vidas , verme concursando junto a 17 mujeres tan hermosas y preparadas me llenaba de orgullo y motivación a diario y sabía que cualquiera de nosotras verdaderamente podía llevarse la corona".

"Gracias Venezuela, por haber confiado en mí desde el día uno, por haberme acompañado en este camino, haber disfrutado de mi evolución y porque estoy segura de que ahora disfrutaremos juntos de todo el progreso que nos espera", complementó en Instagram.