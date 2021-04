Se acabó el misterio Anuel AA y Karol G confirman fin de su relación: "No estamos juntos"

El puertorriqueño comunicó la noticia a través de un en vivo en Instagram y la colombiana lo hizo a través de un mensaje por escrito donde ambos se enviaron los mejores deseos.

Se acabó el misterio y los rumores. Durante la tarde de este martes, Anuel AA y Karol G confirmaron el término de su relación amorosa a través de redes sociales.

El puertorriqueño lo hizo a través de un en vivo de Instagram, donde aseguró que él y la cantante colombiana terminaron su relación amorosa. "No estamos juntos", advirtió.

"En ese tiempo nos han visto un par de veces juntos por ahí, obviamente porque nos amamos y estamos tratando de recuperar lo perdido y eso", señaló Anuel AA acerca de cómo terminaron él y Karol G, de la que sus seguidores llevan meses especulando.

Y agregó: "Tomamos nuestros caminos cada uno y que Dios la bendiga mucho. Que siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas".

Por último señaló: "Quería compartir eso con ustedes, como que siempre estoy viendo que si estamos, si no estamos; y la realidad es que no estamos juntos. Yo la amo y tenemos una relación perfecta, no hay negatividad ni nada de eso de las mil noticias, que si anduvo con otro hombre, que si estuve con otra mujer".

Por su parte, Karol G fue más breve y comunicó la ruptura a través de un mensaje escrito en sus historias.

"Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi 3 años que todo comenzó. Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal como cualquiera y fue esa la razón por la cual nunca escondimos lo que sentimos y decidimos hacerlo público".

La cantante señaló: "Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como personas y como artistas fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos".

Finalmente le envió un mensaje a Anuel: "Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y a todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita".