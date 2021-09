¿La recuerdas?: así luce Ariana Richards, la niña de "Jurassic Park" a casi 30 años del estreno

Ariana Richards, era la pequeña de cabello rubio y ojos azules que interpretaba a Lex Murphy en la película de Steven Spielberg.

Muchos crecieron viendo las películas de "Jurassic Park" en los 90, una de las grandes sagas cinematográficas de todos los tiempos de Steven Spielberg, quien fue capaz de dar vida a unos grandiosos dinosaurios de la mano de innovadores efectos especiales.

Por esta misma razón, muchos recordarán a Ariana Richards, la niña que protagonizó la inolvidable película en 1993. Si bien llegó a ganar varios premios gracias a su actuación, la pequeña en ese entonces tomó la determinación de no seguir con su carrera de actriz.

Richards, era la pequeña de cabello rubio y ojos azules que interpretaba a Lex Murphy, la nieta del dueño del parque. Pero esta no fue su única experiencia en el mundo del cine y la televisión.

Primero debutó con una publicidad en televisión de una peluquería y antes de grabar "Jurassic Park", participó de otras producciones de los 80 y los 90, como "Into the Homeland" y "Tremors". Además, fue parte de diversos capítulos de series como "The Golden Girls", "Empty Nest" y "Boy Meets World".

Pero la gran pregunra que todos se hacen es, ¿por qué se alejó de la actuación después del éxito de "Jurassic Park"? Ariana tenía otra gran pasión y era la pintura, algo en la que se instruyó de la mano de su abuela, pintora profesional.

Ahora, Richards, a sus 41 años, tiene una galería de arte en Portland (Oregon) y otros tres estudios: uno está en los Estados Unidos y otros dos en América del Sur y Europa.

Pero la artista no descarta por completo volver a actuar en un futuro. En una entrevista con Studio 10, dijo: "A pesar de que me he estado enfocando en el arte durante mucho tiempo, desde que estaba en la universidad, y lo hice como un enfoque y una prioridad, adoro absolutamente actuar. Si llegara el papel correcto, la oportunidad correcta, aprovecharía la oportunidad".