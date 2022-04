"Necesitas bajar de peso": Joven denunció que aerolínea no la contrató como azafata por su físico

Josefina Macchi se graduó como tripulante de cabina y fue a su primera entrevista de trabajo. La respuesta que le dieron la dejó evastada.

Twitter es una de las plataformas digitales donde más a menudo se viralizan historias, algunas divertidas, y otras no tanto.

Esto último fue el caso de Josefina Macchi, quien relató lo que vivió tras presentarse a una entrevista de trabajo en una importante aerolínea , luego de graduarse como tripulante de cabina.

Si bien cumplía con todos los requisitos, igual fue rechazada y la razón fue lo que la llevó a contar su historia en la red social. Según relató la afectada, la reclutadora le dijo que no había problemas en su inglés, sino que la excusa fue su peso.

"Honestamente, necesitas bajar de peso", le dijeron. La joven además aseguró que le pidieron que no comentara este requerimiento con otras personas, sin embargo, decidió publicarlo en Internet para alertar de esta situación y dejar en descubierto la postura discriminatoria de la empresa.

"Jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines", comenzó diciendo la joven argentina en Twitter.

Luego relató lo exigente que fue la entrevista. "En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra", comentó.

Y añadió: "Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío). TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema".

"Al finalizar esa instancia, sacan a todos fuera del salón y luego la reclutadora dice que van a ingresar los números que ella mencione, entre ellos el mío. Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía NADA de inglés, por ende lo primero que pensé fue 'uy, no quedé'", precisó.

"Acto seguido la reclutadora nos dice que tenía que despedirse de nosotros, ya que no pasamos a la siguiente instancia… Pensé 'pero pará… mi compañera (la que yo había presentado) no ingresó al salón… es decir PASÓ!!'".

Siguiendo con la historia, Josefina declaró haber quedado desconcertada tras la decisión ya que su inglés era muy bueno. "Yo sabía que mi problema no era el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… ¿cuál podría ser el problema?", se preguntó.

Por lo mismo, decidió acercarse a la reclutadora y consultarle cuál había sido la razón para dejarla fuera de la siguiente etapa. "Me acerco y le pregunto (en inglés) '¿Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?', a lo que me contesta: 'Honestly, you need to lose weight' ('Honestamente, necesitas bajar de peso)", explicó la joven y detalló que después de ese cruel mensaje, la mujer comenzó a halagarla: "Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso".

Pero eso no fue todo, ya que la reclutadora terminó la conversación haciéndole una especial petición a Josefina. "Por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa". "No habla bien de la empresa. No habla bien de la empresa. No habla bien de la empresa. Y sólo eso le importó", cerró angustiada.

En cosa de minutos, el tuit se llenó de respuestas de usuarios que le brindaron su apoyo y le contaron experiencias similares en otras aerolíneas.

Medios argentinos, como TN, intentaron comunicarse con la empresa para tener su versión de la historia, pero no han tenido respuesta.

