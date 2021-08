Baterista de The Offspring fue despedido por no vacunarse contra el COVID-19

Se trata del músico Pete Parada, quien asegura que por razones médicas no se ha inoculado.

A través de sus redes sociales, el baterista de The Offspring, reveló que fue despedido del grupo por no estar vacunado contra el COVID-19.

Se trata del músico Pete Parada, quien asegura que por razones médicas no se ha inoculado.

"Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos golpes, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento", comenzó relatando el músico.

Finalmente, en su comunicado, Parada precisó que sus compañeros están haciendo lo que creen correcto, por lo que no tiene sentimientos negativos hacia ellos.

"Contraje el virus hace más de un año, fue leve para mí, estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación del síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida", afirmó el baterista.