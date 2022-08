Pese a protagonizar Batman y Spider-Man: Michael Keaton revela por qué no ve cintas de DC o Marvel

El actor estadounidense interpretó al murciélago en “Batman” (1989) y Batman Returns (1992). También fue el villano en “Spider-Man: Homecoming” (2017).

El actor estadounidense Michael Keaton puede decir a sus 70 años que forma parte de los universos de DC Comics y de Marvel .

Para la primera franquicia protagonizó “Batman” (1989) y Batman Returns (1992), ambas dirigidas por Tim Burton, justamente interpretando al murciélago y al multimillonario Bruce Wayne.

En tanto, también fue el villano en “Spider-Man: Homecoming” (2017), personificando a “El Buitre” en las cintas de Marvel.

Sin embargo, a pesar de ser parte importante en dichas producciones, el actor hizo una revelación que descolocó a los fanáticos: no ve las películas y series de DC Comics o Marvel.

En declaraciones que publicó Variety , Keaton dijo que nunca se ha sentado a ver ninguna de estas cintas de principio a fin. ¿La razón? Hay muy pocas cosas que mira en general, según explicó, afirmando que si empieza a ver algo y cree que es bueno, entonces eso es suficiente para él, pues simplemente “tengo un montón de cosas que hacer cada día”.

“Sé que la gente no cree que nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna de Marvel, ninguna otra. Y no digo que no vea eso porque sea culto, ¡créanme! No es eso. Es que hay muy pocas cosas que veo. Empiezo a ver algo, y tal vez me parece genial y veo tres episodios, ¡pero tengo tantas cosas que hacer!”, comentó.

Durante la entrevista le contaron todo lo que ha cambiado “Batman” a lo largo de los años en sus múltiples apariciones, desde Christian Bale hasta Ben Affleck y, recientemente, Robert Pattinson en la película de este año (The Batman).

Para Keaton su versión “no cambió para nada”. El actor se apoderó del papel del murciélago y, desde que lo dejó, todo el mundo le recuerda que él es “el mejor Batman, a pesar de que el papel lo llevan muchos actores hasta hoy”.