Autigénero: "Mi género está increíblemente influenciado por ser autista"

Estudios han mostrado que personas con autismo tienen más probabilidades de identificarse como transgénero o de género diverso. Algunxs le explicaron a la BBC por qué ser autistas y transgénero son aspectos inseparables de su identidad.

Descubrir que era autista cambió la vida de Jai White para siempre, para mejor.

"Me ha permitido existir como yo en mi forma más verdadera", dice Jai, quien utiliza el pronombre ellxs.

"Me volví mucho más libre en términos de mi expresión de género; me volví mucho más abiertx al hablar de eso".

Jai es autista y se identifica con el género no binario, lo que significa que no se siente de género masculino o femenino.

Jai White

Jai, y otrxs, creen que estos dos aspectos de su identidad no se pueden separar, y hay investigaciones que sugieren un posible vínculo entre ambos.

Estos estudios muestran que el autismo es más común en personas que no se identifican con su sexo biológico.

Uno de los estudios más grandes y recientes, dirigido por el profesor de la Universidad de Cambridge, Varun Warrier, analizó la información proporcionada por 641.860 personas.

Encontró que las personas transgénero o de género diverso tenían de tres a seis veces más probabilidades de informar que eran autistas que otras.

"Personalmente, creo que el género está increíblemente influenciado por ser autista. Creo que nuestra percepción del mundo es mucho más libre y abierta", le dice Jai a la BBC.

"Existe una falta de necesidad de ajustarse a estas expectativas sociales y encajar con las personas que nos rodean".

Investigación sobre el autismo

El trastorno del espectro autista (TEA) es definido por la Sociedad Nacional Autista de Reino Unido como "una discapacidad del desarrollo de por vida que afecta la forma en que las personas se comunican e interactúan con el mundo".

Pero no todas las personas autistas lo ven como una discapacidad.

Los rasgos comunes de una persona autista pueden incluir necesitar más tiempo para procesar información, dificultad para comprender las expresiones faciales y tener conductas repetitivas.

El autismo es algo común: la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente uno de cada 160 niños en todo el mundo "tiene un TEA", pero los informes varían considerablemente entre países, y hay pocos datos sobre las tasas de autismo en muchos países de bajos y medianos ingresos.

Dada la relativa falta de estadísticas, la escala del estudio de 2020 de la Universidad de Cambridge y sus hallazgos sobre personas transgénero y de género diverso es particularmente significativa.

El doctor Meng-Chuan Lai, uno de los científicos que trabajó en el estudio revisado por pares, dijo que sus hallazgos se replicaron "en todos los estudios, pero también en grandes conjuntos de datos de muestra".

Los resultados podrían ayudar a mejorar el apoyo y la atención de la salud mental que se ofrece a las personas autistas transgénero y de género diverso, dice el doctor Lai.

Pero a algunos les preocupa que vincular el autismo con la identidad de género pueda tener consecuencias negativas.

"Autigénero"

Jai White

Cuando Jai recibió un diagnóstico de autismo a la edad de 26 años, fue una "completa sorpresa".

Durante su crianza en Reino Unido, se sentía diferente a sus amigos acerca de su género.

Fue solo cuando se mudó a España y tuvo acceso a atención médica privada que le dijeron que también era autista.

Para algunas personas, incluidx Jai, el uso de palabras como "autigénero" y "autiqueer" ayuda a describir cómo se superponen su autismo y su identidad de género.

"Para mí fue como si hubieran dado en el clavo", dice Jai. "Esto pone dos aspectos principales de mi propia identidad en uno".

Definiciones útiles

Identidad de género: el sentido individual de una persona de su propio género. Este no es siempre el mismo que el sexo biológico de una persona y puede quedar fuera de las categorías de hombre o mujer.

Diversidad de género: este es un término general que se utiliza para describir a las personas que no se identifican en absoluto, o exclusivamente, con su sexo biológico.

Transgénero: personas que no se identifican con su sexo biológico. Por ejemplo, una persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer podría sentirse como un hombre. Algunas personas transgénero se someten a cirugía o tratamiento hormonal para que sus cuerpos coincidan con su identidad de género.

No binario: un término utilizado por algunas personas cuya identidad de género se encuentra fuera de las categorías de hombre y mujer. Algunas personas sienten que existen en un espectro y pueden definir su género como si estuviera en algún lugar entre el hombre y la mujer.

Cisgénero: una persona cuya identidad de género coincide con su sexo biológico.

Disforia de género: una condición médica que se refiere a la angustia que siente una persona cuando el sexo que se le asignó al nacer no coincide con su identidad de género.

Pansexual: sentirse atraído por personas de todos los géneros.

"La máscara se cayó"

Lyric Holmans

Lyric Holmans creció en Texas, Estados Unidos, en el Bible Belt (Cinturón bíblico), como se conoce a los estados del sur socialmente conservadores.

"Sabía que era queer antes de tener palabras [para describirlo]", dice Lyric.

"Sabía que me gustaban las personas de varios géneros, ya desde la escuela secundaria sabía que no era heterosexual. Y sabía que tenía sentimientos muy diferentes sobre las relaciones y sobre las cosas que iban en contra de lo que era socialmente aceptable y consideradas la norma, desde una edad temprana".

Lyric, que es pansexual y no binarix, dice que padeció disforia de género desde su infancia.

También cuenta que a menudo "enmascaraba", un término utilizado para describir cómo algunas personas autistas imitan a otras para tratar de ocultar sus rasgos autistas.

Cuando Lyric fue diagnosticadx como autista a la edad de 29, "no podía dejar de ignorar todos estos paralelos".

"Cuando la máscara que había construido -que en gran parte ocultaba el autismo y mis luchas, y hacía que pareciera como si estuviera bien cuando no lo estaba- comenzó a desaparecer, me di cuenta de que muchas de las cosas en mi vida eran un acto".

"Sé con ser autista que hacer las cosas por el bien de otras personas en lugar de porque realmente siento de esa manera, no es útil. ¿Por qué sería diferente con mi género?

"Así que fue como si una máscara se cayera y luego la máscara de género también se cayó, y me quedé con todos estos sentimientos realmente honestos sobre mí".

"Pensaron que mi diagnóstico estaba equivocado"

Daniel Prado

Las personas autistas y de género diverso dicen que enfrentan formas adicionales de discriminación.

Daniel Prado, de 21 años y nacionalidad española, dijo que el personal médico tardó dos años en creerle que era trans, a pesar de haber cambiado su nombre legalmente en su documento de identificación.

"Me decían: 'Sí, pero eres autista, ¿cómo sabes que no estás equivocada?' y yo respondía: 'Te estoy diciendo que sé que no estoy equivocado. Simplemente cambié mi nombre porque sé que soy yo', dice Daniel.

"'Soy autista y soy trans, ¿dónde está el problema?'. No entendían que yo podía ser autista y trans", afirma.

El doctor John Strang, director del Programa de Género y Autismo del Hospital Nacional de Niños en Washington DC, dice que existen actitudes similares en EE.UU.

Uno de sus estudios, que pidió a adolescentes autistas-trans que describieran sus experiencias de atención médica, encontró que "una buena proporción de estos jóvenes ha experimentado prejuicios debido a su autismo", dice.

"Nos dijeron que su diversidad de género había sido cuestionada porque eran autistas. Como médico, escuché esto de otras organizaciones que trabajan con el género y con el autismo", señala.

"Marginados"

Lydia X. Z. Brown, una activista y académica chino-estadounidense y del este asiático, experta en derechos de las personas con discapacidad, dice que hay "muchas razones" por las que la diversidad de género puede ser más común entre la comunidad autista.

"No es realmente difícil reconocer que si ya te desvías de la norma de alguna manera, es posible que te desvíes de la norma de otra manera: donde la norma es ser blanco, capaz (es decir, no discapacitado) y cisgénero".

Esto no significa que sea más fácil para las personas autistas-trans moverse por el mundo, advierten, especialmente para aquellos "que están marginados de otras formas porque son inmigrantes, porque son personas de color, están empobrecidos o porque pertenecen a comunidades minoritarias".

Gran parte de la investigación sobre el autismo y la diversidad de género se ha realizado en países occidentales, y el doctor Lai cree que se necesitan más investigaciones para explicar cual es la situación en diferentes culturas.

Un pequeño estudio en Taiwán compuesto por 130 participantes ha ofrecido una pista sobre cuán común es esta superposición en los países asiáticos.

Encontró que el 27,3% de los participantes autistas dijeron que "a veces", "a menudo" o "muy a menudo" deseaban ser del sexo opuesto, en comparación con el 9,5% de los individuos neurotípicos del estudio.

"El valor de ese pequeño estudio es que está replicando lo que se ha encontrado en los informes occidentales, principalmente de Reino Unido, Países Bajos, Australia, EE.UU. y Canadá", dice Lai.

Un estudio de 2019 de EE.UU., que encuestó a 48.762 niños, encontró que aquellos que eran autistas tenían cuatro veces más probabilidades de ser diagnosticados con disforia de género que aquellos que no eran autistas.

Lai dice que es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios disponibles actualmente encuestan a personas con disforia de género y, por lo tanto, "puede que no representen lo que está sucediendo en general para las personas trans o de género diverso, pero que no tienen disforia".

"Escucharnos"

Noor Pervez

John Strang dice que su trabajo centrado en la experiencia de los niños trans autistas tiene un objetivo claro: "Mi investigación no consiste en contar cuántas personas tienen esta intersección".

"Mi interés es que hay muchas personas que se presentan para recibir servicios y tienen necesidades, y quiero comprender mejor cómo ayudarles", aclara.

Lai está de acuerdo: "Es tan fácil que intentemos preguntarnos por qué está sucediendo. Pero en muchos casos el porqué no es la pregunta más importante; la pregunta más importante es qué podemos hacer para comprender y mejorar el bienestar de las personas con autismo y/o género diverso".

La Red de Auto-Apoyo Autista (ASAN, por sus siglas en inglés) da la bienvenida a este tipo de investigación, siempre y cuando no se utilice para crear una "asociación patológica negativa entre estas dos cosas", dice el gerente de participación comunitaria Noor Pervez.

Él enfatiza que si bien la investigación puede ser nueva, las personas no lo son.

"Fundamentalmente, en la raíz, las personas autistas y las personas trans son personas con total y completa autonomía y ninguna identidad niega a la otra", dice.

"Suele haber este tipo de duda o preocupación de que de alguna manera seamos algo nuevo o que no siempre hemos sido parte de la comunidad. Yo diría que eso es profundamente incorrecto", añade.

"El hecho de que cada vez haya más lenguaje y que la base de conocimiento sea más grande, no significa que esto sea nuevo".

Para Daniel, el progreso de la comunidad solo llegará cuando se escuche a las personas adecuadas.

"No tengo todas las respuestas, pero si la sociedad comienza a escucharnos y a aprender sobre nuestras experiencias de vida, pueden entendernos mejor y cambiar lo que está mal en esta sociedad".

Lyric habló sobre su experiencia en el podcast 1800 Seconds on Autism podcast (1800 segundos sobre el autismo) de la BBC cuando aún usaba el nombre Christa.