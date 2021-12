Muere a los 53 años Carlos Marín, cantante del grupo Il Divo

Sus compañeros de grupo destacan la voz y el espíritu del cantante español.

Carlos Marín, cantante de Il Divo, murió este domingo a los 53 años , según anunció el grupo lírico.

A Marín lo "extrañarán sus amigos, familia y admiradores", afirmó el grupo en un comunicado en las redes social. "Nunca habrá otra voz y un espíritu como Carlos", añadió.

https://twitter.com/ildivoofficial/status/1472642948764364808?s=20

Il Divo había dicho que rezaba por la recuperación de Marín después de que fuera hopsitalizado este mes, lo que llevó al grupo a posponer su gira navideña.

Marín nació en Alemania, pero se mudó a España con 12 años. Como barítono del grupo, dedicado a la música clásica, actuó junto a tenores como Urs Buhler y David Miller, y el cantante de pop Sebastien Izambard.

"Cantar es mi modo de sentir lo que siento, mi modo de vida", proclamaba Marín en la página web de Il Divo.

"Cantar es lo que me hace sentir vivo, así que gracias por dejarme seguir viviendo de lo que amo".

El diario español "El País" informó que Marín había enfermado durante la gira británica e ingresado en un hospital de Manchester, donde se le indujo un coma. No se ha hecho público el diagnóstico.

https://www.youtube.com/watch?v=QsWqIbC7Vk0

La mezcla internacional de Il Divo le permitió al grupo alcanzar notable éxito en varias giras mundiales.

Entre sus éxitos se cuentan las canciones "Regresa a mí", "The time of our lives" y "I believe in you", un dueto con Celine Dion. También destaca una versión del tema "Hello" de Adele.

Il Divo vendió más de 30 millones de discos y acumula 160 discos de oro y de platino en más de 30 países, según afirma la página del grupo.