Oscar 2022: 15 películas a tener en cuenta en la carrera de los premios

Varias de estas películas ya pueden verse en las carteleras de cine o en plataformas de streaming.

Es difícil hablar de cine en este momento sin mencionar covid. El virus ha tenido un impacto significativo en las audiencias de los cines, así como en los patrones de estrenos.

Pero como siempre en el mundo del espectáculo, la entrega de premios debe continuar de alguna forma. Y hay varias piezas excepcionales en la posible contienda de los Oscar en 2022.

Así que aquí les presentamos 15 películas que vale la pena ver de forma previa a los Premios de la Academia de finales de marzo.

1. Belfast

BBC

¿De qué se trata? - Esta película semiautobiográfica del director Sir Kenneth Branagh es una historia sobre la crianza de un hijo en Belfast, en Irlanda del Norte.

¿Quién la protagoniza? - Jude Hill, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Caitriona Balfe.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Fuerte en todos los ámbitos con nominaciones a mejor película, director, guión y actuación probablemente, así como mejor canción por la canción de Van Morrison "Down To Joy".

Kemmeth también podría convertirse en la primera persona en ser nominada en siete categorías diferentes a lo largo de su carrera. Ya tiene nominaciones como director, actor, actor secundario, guión adaptado y cortometrajes de acción en vivo.

Si obtiene nominaciones a mejor película y guión original por Belfast, establecerá un nuevo récord (sin contar a Walt Disney, que fue nominado en un momento en el que las reglas eran algo diferentes).

¿Dónde puede verse? - En Venezuela será estrenada en las carteleras en enero, mientras que en otros países de Latinoamérica estará en los cines a partir de marzo.

2. West Side Story ("Amor sin barreras")

Niko Tavernisi

¿De qué se trata? - Es una nueva versión de Steven Spielberg del clásico musical sobre pandillas callejeras rivales de Nueva York y la historia de amor de Tony y María.

¿Quién la protagoniza? - Rachel Zegler, Ansel Elgort.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Con el elenco cantando y bailando, la película podría llegar a múltiples nominaciones importantes, como a mejor película, director para Spielberg y actriz para la relativamente nueva estrella Rachel Zegler.

Además, Rita Moreno, de 90 años, quien ganó a mejor actriz de reparto en la versión original de 1961, es probablemente la favorita para llevarse ese premio nuevamente, esta vez por interpretar un nuevo personaje llamado Valentina.

¿Dónde puede verse? - Ya está en las carteleras de Latinoamérica.

3. The Power of the Dog ("El poder del perro")

Netflix

¿De qué se trata? - Es un western oscuro en el que un ganadero atormenta cruelmente a la nueva esposa de su hermano y a su hijo.

¿Quién la protagoniza? - Benedict Cumberbacht, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smith-McPhee.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Una de las películas mejor reseñadas del año, parece seguro que obtendrá nominaciones a mejor película, guión adaptado y en las categorías de actuación. Solo siete mujeres han sido nominadas en la categoría a mejor director, pero es probable que Jane Campion se convierta en la primera mujer en ser nominada dos veces, la primera vez porThe Piano("El piano") (1993).

¿Dónde puede verse? - Netflix.

4. Licorice Pizza

Universal

¿De qué trata? - Es una historia de un primer amor ambientada en el valle de San Fernando de California en la década de 1970.

¿Quién la protagoniza? - Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Tiene muchas posibilidades de obtener nominaciones a mejor película, y es probable que Paul Thomas Anderson obtenga nominaciones a mejor director y mejor guión original.

Alana Haim, hasta ahora mejor conocida como la integrante más joven del grupo de pop rock Haim, también podría ser reconocida en la categoría de mejor actriz.

¿Dónde puede verse? - En Ecuador y Costa Rica ya está en las salas de cine, en Uruguay y Argentina estará disponible el 20 y 27 de enero respectivamente, en Venezuela y Chile en la primera semana de febrero. A México llegará el 17 de marzo y a Colombia, el 17 de febrero.

5. King Richard ("Rey Richard. Una familia ganadora")

Warner Bros

¿De qué se trata? - Es un drama biográfico sobre Richard Williams, el padre y entrenador de las estrellas de tenis Serena y Venus Williams.

¿Quién la protagoniza? - Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Will Smith nunca ha ganado, pero ha sido nominado dos veces antes por Ali yThe Pursuit of Happyness ("En busca de la felicidad" y "Ali"). Esta vez parece que podría ser su tercera vez, ya que muchos predicen que es la oportunidad de Smith como mejor actor. Es probable que el filme también sea nominado a mejor película.

¿Dónde puede verse? - Ya está en las salas de cine de Latinoamérica.

6.Dune

WARNER BROS / CHIA BELLA JAMES

¿De qué se trata? - Es una nueva adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert sobre el hijo de una familia noble y su papel en la protección de la sustancia más valiosa de la galaxia.

¿Quién la protagoniza? - Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Parece que va a las nominaciones de mejor película y mejor director por Denis Villeneuve. Es posible que siga siendo una de las películas más nominadas en general, gracias al reconocimiento en muchas categorías técnicas, como cinematografía, diseño de producción, partitura y efectos visuales.

¿Dónde puede verse? - Se estrenó en las salas de cine el pasado octubre. Disponible en HBO Max.

7. tick, tick...Boom!

Netflix

¿De qué se trata? - A medida que se acerca a los 30, un compositor de teatro en apuros reevalúa su vida y su futuro.

¿Quién la protagoniza? - Andrew Garfield, Alexandra Shipp.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Probablemente para Garfield en la categoría de mejor actor; y en la categoría de mejor película, que se ha ampliado a diez nominaciones garantizadas en 2022.

¿Dónde puede verse? - Netflix.

8. House of Gucci("La casa Gucci")

¿De qué se trata? - Cuando Patrizia Reggiani se casa con un miembro de la poderosa familia Gucci, quiere desesperadamente tener un impacto en la famosa marca de moda controlada por diferentes miembros de la disfuncional familia.

¿Quién la protagoniza? - Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Lady Gaga tiene posibilidades en la categoría de mejor actriz, mientras que es posible que Jared Leto acabe nominado en la categoría de mejor actor de reparto. Sin embargo, las nominaciones a mejor película y mejor director para Ridley Scott parecen poco probables en esta etapa.

¿Dónde puede verse? - En cartelera desde noviembre.

9. Spencer

¿De qué se trata? - Sigue a la princesa Diana mientras pasa la Navidad con la familia real en Sandrigham mientras que su matrimonio con el príncipe Carlos sigue desmoronándose.

¿Quién la protagoniza? - Kristen Stewart, Sally Hawkins, Timothy Spall.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Si bien la película está muy lejor de causar sensación universalmente, ha habido grandes elogios hacia la actuación de Kristen Stewart como la princesa de Gales, y probablemente sea la favorita en llevarse el Oscar a mejor actriz. Detrás de las cámaras, las nominaciones también son una posibilidad en áreas como el diseño de producción y el diseño de vestuario.

¿Dónde puede verse? - En las salas de cine a partir de enero.

10. The Lost Daughter("La hija oscura")

Eone

¿De qué se trata? - Una mujer que disfruta de unas vacaciones de verano comienza a obsesionarse con otra mujer y su hija, experimentando ecos de su propio pasado.

¿Quién la protagoniza? - Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - La anterior ganadora del Oscar, Olivia Colman, tiene grandes posibilidades de ser nominada de nuevo a mejor actriz. Y Jessie Buckley podría colarse en la categoría de mejor actriz de reparto.

La película podría aparecer en la categoría de mejor película. Es probable que Maggie Gyllenhaal sea nominada a mejor guión adaptado y podría convertirse en la octava mujer nominada a mejor dirección.

¿Dónde puede verse? - Fecha por confirmar en Latinoamérica.

11. Don't Look Up ("No miren arriba")

Netflix

¿De qué se trata? - Dos astrónomos se embarcan en una gira mediática global para advertir al planeta de un cometa que se precipita hacia la Tierra.

¿Quién la protagoniza? - Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep.

¿Cuáles son sus posibilidades de Óscar? - La película está repleta de talento para los Oscar entre el elenco principal, incluidos las estrellas Leonardo DiCaprio y Meryl Streep, sin mencionar los papeles secundarios de otro par de ganadores de Oscar, Cate Blanchett y Mark Rylance.

Sin embargo, ninguno de ellos parece probable que obtenga nominaciones esta vez, y las mejores posibilidades de la película son la de mejor película y mejor guión original para Adam McKay, quien ganó el Oscar a guión adaptado en 2016 por The Big Shor ("La gran apuesta").

¿Dónde puede verse? - Netflix.

12. Coda

Apple TV+

¿De qué se trata? - Ruby es la única persona que no es sorda en su familia, es una "coda" (hija de un adulto sordo por su acrónimo en inglés). Quiere estudiar música, pero también siente que tiene que ayudar a sus padres con su negocio en apuros.

¿Quién la protagoniza? - Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Sus mayores posibilidades de premio parecen ser para Troy Kotsur en la categoría de mejor actor de reparto y para Sian Heder en mejor guión adaptado y en mejor película. Emilia Jones también es una posibilidad externa para una nominación a mejor actriz.

¿Dónde puede verse? - Amazon Prime en Latinoamérica a partir del 7 de enero.

13. The Tragedy of Macbeth ("La tragedia de Macbeth")

Apple TV+

¿De qué se trata? - Es una adaptación de la obra de Shakespeare sobre un señor convencido por tres brujas de que puede convertirse en rey de Escocia con el apoyo de su ambiciosa esposa.

¿Quién la protagoniza? - Denzel Washington, Frances McDormand, Kathryn Hunter.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Para el anterior doble ganador Denzel Washington representa su mayor oportunidad en la categoría de mejor actor. Pero para la triple ganadora, Frances McDorman, parece poco probable que agregue un cuarto premio a su carrera esta vez.

¿Dónde puede verse? - Fecha por confirmar en Latinoamérica.

14. Being the Ricardos ("Todo sobre los Ricardo")

Amazon Prime

¿De qué se trata? - La película narra la relación entre las estrellas de la clásica comedia estadounidense de los años 50 I Love Lucy, Lucille Ball y Desi Arnaz.

¿Quién la protagoniza? - Nicole Kidman, Javier Bardem, JK Simmons.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - La Academia ha sido durante mucho tiempo una gran admiradora de la escritura de Aaron Sorkin, nominándolo varias veces. En esta ocasión, parece casi seguro que volverá a ser nominado a mejor guión original, pero como ha ocurrido en el pasado, parece poco probable que sea reconocido por su dirección.

Por otra parte, la ya premiada Nicole Kidman tiene una gran posibilidad de ser nominada a mejor actriz por su interpretación de Lucille Ball.

¿Dónde puede verse? - Amazon Prime Latinoamérica.

15. No Time to Die ("Sin tiempo para morir")

Universal

¿De qué se trata? - Es la última película de Daniel Craig como James Bond, donde se enfrenta a un villano mortal en la aventura más emotiva de la saga.

¿Quién la protagoniza? - Daniel Creig, Lea Seydoux, Ana de Armas, rami Malek, Lashana Lynch.

¿Cuáles son sus posibilidades de Oscar? - Es muy poco probable que obtenga nominaciones en las categorías principales, pero es posible que consiga alguna en ciertas áreas técnicas. La anterior película de Bond, Skyfall, ganó (o compartió) la mejor edición de sonido en 2013.

La mayor posibilidad de la película es la de mejor canción. Adele ganó por Skyfall y Sam Smith por Writing's on the Wall deSpectre. Billie Eilish parece ser una de las favoritas con No Time to Die, lo que la convertiría en un triplete de las canciones de Bond ganadas.

¿Dónde se puede ver? - Se estrenó en las salas de cine en septiembre.