Por qué ser desordenado puede ser bueno para ti (tanto que hasta Marie Kondo se ha rendido)

"Mi casa está desordenada" son cuatro palabras inofensivas, pero cuando las pronunció la "oráculo del orden", Marie Kondo, bastaron para desatar una tormenta en internet.

Casi una década después desde que Kondo introdujera en el mundo el concepto de los objetos que "desprenden alegría" o el hábito de doblar los pantalones como pequeños sobres -dando lugar también a su propio programa de Netflix-, parece que tener tres hijos ha cambiado radicalmente su estilo de vida.

Según informó el diario The Washington Post, una casa súper ordenada ya no era su principal prioridad.

"He renunciado a eso en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo importante para mí es disfrutar del tiempo que paso con mis hijos en casa", dijo la gurú japonesa del orden.

La sección de comentarios del artículo se llenó de mensajes, algunos en tono enojado de madres estresadas y molestas que consideraban una hipocresía que Kondo cambiara de opinión sobre sus imposibles normas de orden.

Sin embargo, la mayoría de las respuestas fueron bastante positivas con una palabra que se repetía una y otra vez: alivio.

Alivio al ver que incluso alguien que construyó una carrera enormemente rentable a partir del orden era capaz de admitir que las prioridades se transforman cuando cambia la vida.

No hay duda de que la posición de Kondo es genuina. Al fin y al cabo, no hay nada como un niño pequeño para hacer que ordenar parezca una tarea de Sísifo, y pocas cosas despiertan más alegría que jugar con esos niños.

Juego Textual - Leo Caprile