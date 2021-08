Sweet Anita: la streamer con síndrome de Tourette que triunfa en Twitch

Anita transmite por internet a miles de seguidores cada semana, jugando mientras habla sobre su síndrome de Tourette y la salud mental.

Anita, de 30 años, es cuidadora a tiempo completo de su madre. Para los cientos de miles de jugadores que la siguen en Twitch, también es conocida como la atrevida y desafiante Sweet Anita, una popular videogamer y streamer.

Por un tiempo, sin embargo, pensó que la vetarían en la plataforma por romper todas las reglas.

Anita transmite diariamente una combinación de juegos, charlas con otros streamers y desafíos divertidos como construir torres de cartas.

Tiene el síndrome de Tourette, una afección neurológica que, entre otras cosas, hace que las personas emitan sonidos o movimientos involuntarios.

Aunque es un trastorno que se conoce mejor en los últimos años, la gente todavía tiene muchas preguntas sobre su naturaleza.

Cuando empezó a transmitir en la conocida plataforma Twitch, Anita temía que la excluyeran porque sus tics verbales son del tipo conocido como coprolalia, con el cual se dicen obscenidades y cosas inapropiadas.

En sus transmisiones, Anita ha maldecido a todos, desde la reina hasta Jesús y más allá, además de hacer muchas referencias explícitas a actos sexuales, partes del cuerpo y lo que tus padres considerarían las peores majaderías.

"Se siente como si estuvieras siendo físicamente obligada a decir estas cosas", cuenta. "Siento este impulso muy fuerte. Y si no lo hago, entonces me quedo increíblemente estresada y distraída".

Sweet Anita

Cuando siente que se acerca el tic, para ella es "agonizante" y explica que estaría dispuesta a reprimirlo si no tuviera una gran sensación de alivio después.

¿Qué es el síndrome de Tourette?

Además de verbalmente, también puede manifestarse con movimientos involuntarios del cuerpo, como en los ojos o los hombros, además de estar asociado con TOC, TDAH y problemas de aprendizaje.

Por lo general, comienza durante la infancia, pero los tics y otros síntomas a veces pueden mejorar después de varios años o incluso desaparecer por completo.

Se desconoce la causa del síndrome de Tourette. Se cree que está relacionado con una parte del cerebro que ayuda a regular los movimientos corporales.

Fuente: NHS

Cuando era niña, Anita era una entusiasta usuaria de PlayStation 1 y Super Nintendo, y nunca habría considerado los juegos como una carrera hasta que, una vez que estaba jugando en internet, otros jugadores le sugirieron que debía probarlo.

Durante mucho tiempo había disfrutado con juegos en internet como Overwatch, un juego de equipo ambientado 60 años en el futuro en el que participas como personajes llamados héroes y luchas para completar misiones.

Mientras jugaba, se encontró con un compañero que tenía un canal en el que se transmitía a sí mismo jugando y obtenía beneficios con ello.

Él inmediatamente asumió que ella también era una streamer porque hablaba mucho en el chat de voz del juego, una característica común en los juegos online que permite discutir tácticas y conversar con otros jugadores mediante el uso de auriculares con micrófono.

Esto le dio la idea a Anita. Pensó: "Si estoy haciendo exactamente todo lo que necesitas para ser un streamer, puedo intentarlo". Así que se dirigió hacia Twitch.

Como muchos principiantes, Anita comenzó poco a poco transmitiendo para sus amigos y se preparó para lo que consideró una prohibición inevitable debido al lenguaje que usaba.

Como alguien con síndrome de Tourette, está acostumbrada a este tipo de reacción.

"Hay términos y condiciones en Twitch que dicen que no puedes ser abusivo, no puedes usar insultos raciales y fóbicos, y mis tics me obligan a hacerlo", señala.

Como no pasó nada, continuó transmitiendo y se sintió particularmente complacida al ver al personal de la plataforma entre los espectadores de su transmisión.

Agradeció el estímulo que le dieron.

Las donaciones de los seguidores y las suscripciones pagadas convirtieron gradualmente las transmisiones en un trabajo de tiempo completo para Anita, que ahora transmite seis días a la semana a miles de personas.

"Cuando extraños empezaron a encontrarme, fue una sorpresa. Y cuando se quedaron, fue aún más sorprendente. Y cuando comencé a poder comprar comida porque jugaba con mis amigos, no fue solo una sorpresa, fue asombroso".

Mientras juega, habla con sus espectadores y responde a sus preguntas. Una pregunta habitual que recibe es cuál es su tic más extraño.

Anita está abierta a estas preguntas personales y admite que hay un tic particular que "desconcierta" a sus amigos.

Sweet Anita

No da todos los detalles, pero dice que "implica un contacto visual intenso y un gesto obsceno".

En su mayor parte, el público de Anita sabe qué esperar de ella y parece disfrutar de ser parte de lo que podríamos llamar su círculo íntimo.

Esto significa que rara vez tiene que explicarse o disculparse, a menos que dirija directamente a una persona un tic ofensivo o que no se ha visto antes.

Un comentario en la parte inferior de una página de YouTube que presenta sus "características destacadas de Tourette" dice: "Siento que Tourette es como dejar que la función de autocompletar termine tu oración, pero son solo las cosas que la sociedad te dice que no digas".

Así es como lo ve un fan, pero ¿qué pasa con la plataforma en sí? ¿Por qué no la han prohibido como esperaba Anita?

Twitch dice que quiere "crear un ambiente acogedor que establezca un nivel de decencia y respeto por nuestra comunidad".

Con ese fin, entiende la situación y dice: "[Estamos] encantados de apoyar a streamers como Anita a medida que hacen crecer sus carreras y su comunidad".

Twitch

Aunque la plataforma apoya los esfuerzos de Anita, no toda la atención que recibe ha sido positiva.

Los usuarios de redes sociales como Reddit han acusado a Anita de falsificación e incluso se han burlado de sus tics.

Ella dice: "Tuve una ola masiva de eso cuando inicialmente llegué a la plataforma".

Aunque fue difícil en ese momento, le complace que le haya permitido iniciar discusiones sobre un asunto importante para ella y para muchos otros.

Ahora, varios años después, señala: "Son más las personas que me creen que las que no. Y hay muchas personas que saben sobre el síndrome de Tourette y educan a otras personas".

Como persona discapacitada, dice que sabe lo que es ser "rechazada silenciosamente" cuando solicita trabajo e incluso ha sido desalojada de hogares en el pasado debido a la poca conciencia sobre el síndrome.

"A medida que la gente comprende más mi condición, el mundo se vuelve un poco más seguro para personas como yo", afirma.

Anita ha encontrado un nicho particular que le funciona en este momento, pero si su canal de Twitch no hubiera despegado, ¿estaría desempleada?

"Si no estuviera haciendo streaming, seguiría dirigiendo mi propio negocio vendiendo cosas en internet y estaría ayudando a dirigir tres organizaciones benéficas de animales", asegura.

"Podría hacer todas esas cosas desde casa, donde mis tics no interferirían con nada".

"Pero me alegro de haberme arriesgado y haberlo logrado".