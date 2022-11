The Crown | La amiga de la reina Isabel II que está furiosa con la serie de Netflix

Lady Glenconner, quien fue dama de honor en la coronación de la reina, es retratada en la serie de Netflix.

Una amiga de toda la vida de la fallecida reina Isabel II describió la serie The Crown como una "completa fantasía" que es "muy injusta para los miembros de la familia real".

"Simplemente me enoja mucho" la serie, dijo Lady Glenconner, quien fue dama de honor en la coronación de la reina en 1953.

"El problema es que la gente, especialmente en Estados Unidos, lo cree completamente", dijo a BBC Radio 4.

Netflix, que produce la serie sobre la realeza británica, ha defendido el programa diciendo que "siempre se ha presentado como un drama basado en hechos históricos".

Lady Glenconner conoció a la reina Isabel II desde la infancia y fue dama de compañía de su hermana, la princesa Margarita, por más de 30 años.

Deutche Welle - Un hallazgo notable fue que Rusia tenía una tasa de creencia en la brujería del 56 %. Lee También > Evaluación global: más de mil millones de personas siguen creyendo en la existencia de las brujas

"Es tan irritante. No veo The Crown ahora porque simplemente me enoja mucho. Y es muy injusta para los miembros de la familia real", señaló.

Lady Glenconner citó un episodio de la segunda temporada, que mostraba al marido de la reina Isabel, el príncipe Felipe, como responsable de que su hermana Cecilie tomara el vuelo que resultó en su muerte en un accidente aéreo en 1937.

BBC

"Eso fue completamente falso", dijo. "Y creo que decir algo así sobre las personas duele terriblemente. Nadie quiere que sus relaciones sean destrozadas de esa manera", sostuvo.

En la tercera temporada se mostró a la princesa Margarita coqueteando con el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en 1965. "Por supuesto que nunca hizo eso", dijo.

La propia Lady Glenconner es retratada en The Crown, y otra escena de la tercera temporada la muestra discutiendo los méritos de varios hombres con la princesa Margarita. "Por supuesto que eso nunca sucedió", enfatizó.

Keith Bernstein/Netflix

Helena Bonham Carter, quien interpretó a Margarita en las temporadas tres y cuatro, visitó a Lady Glenconner para pedirle consejo.

"Ella vino por unas dos horas. Le conté cómo fumaba la princesa Margarita, cómo caminaba", dijo Lady Glenconner.

"Vi a Helena después de haber estado en The Crown y me dijo: '¿Qué te pareció?' Y yo dije: 'Bueno, bastante decepcionada'. Y ella dijo: 'Lo sé. Pero la cuestión es que soy actriz y tengo que hacer lo que está escrito para mí'".

Lesley Manville asumió el papel de Margarita en la quinta temporada, que se lanzó a principios de este mes.

Netflix dice que el programa se describe como un drama ficticio basado en hechos reales en todos los materiales de prensa, entrevistas con el elenco y el equipo, en las redes sociales y en la página de inicio del programa en la plataforma.