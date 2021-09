Belén Mora y Toto Acuña hablaron por primera vez sobre su embarazo en "Los 5 Mandamientos"

"Es súper deseado y estoy súper feliz", dijo la comediante en el programa de Canal 13. Revisa a continuación todo lo que conversaron con Martín Cárcamo.

El programa nocturno de Canal 13 “ Los 5 mandamientos ” tuvo este martes como invitados a dos comediantes que han sabido ganarse el corazón de la gente, primero en "Morandé con Compañía" y ahora en La Red. Se trata de Belén Mora y Toto Acuña , quienes hablaron por primera vez sobre su embarazo.

Ya hace algunos meses Belén fue invitada al programa "De tú a tú" donde habló de la reciente pérdida de un hijo que iban a tener con Toto, y de sus ganas de ser madre nuevamente, 17 años después de la primera vez. Por eso, aunque la noticia de este nuevo embarazo la tiene llena de alegría, inicialmente tuvo miedo de que la situación se repitiera.

"Al principio viví (la maternidad) con mucho miedo, miedo de perderlo. Las primeras semanas lo pasé mal porque tenía miedo de ir al baño y ver sangre. Toto fue muy apañador en ese sentido. Y cuando fuimos al doctor y escuché los latidos, ahí recién fue 'ah, tranquilidad'", confesó Belén, agregando que está feliz de ser mamá principalmente por lo que significa para Toto.

"Es súper deseado y estoy súper feliz. No se me nota porque ando un poquito más lenta, este ser humano me está comiendo la vida y tengo dos corazones bombeando ahora, pero estoy feliz. Lo que más quería era tener un hijo con el Toto, más que tener otro hijo, que Toto viviera la experiencia de tener la conexión biológica con un ser humano, porque ha sido tan buen papá con Samuel", dijo la actriz entre llantos.

En torno a la experiencia del embarazo, Belén confesó que está sintiendo muchos antojos. "El otro día tenía antojos de una calabresa de la argentina pizzería con chimichurri, y me compré un frasco de chimichurri y me lo bajé. No me quedé ahí: le escribí al dueño, le dije que su chimichurri era el mejor y le encargué dos frascos más, y ya me bajé uno más", contó, añadiendo que lo mismo le pasó con el agua con gas: "El otro día me dio una desesperación de que necesitaba tomar agua mineral con gas helada, y eran las 10 de la noche. Y Toto dijo 'voy', y me trajo un litro y medio. Tomé dos sorbos y me quedé dormida".

Al respecto, Belén puntualizó que Toto es un caso excepcional como acompañante. "Tú lo das por sentado porque tú eres un buen hombre, pero no todos los hombres lo hacen. Gracias por eso, porque hay hombres que recién cuando nace la guagua generan una conexión, un vínculo, tú el vínculo lo generaste altiro. Yo me pego palmaditas en la guata y Toto me dice 'No le pegues'", dijo.

Toto, en tanto, dijo que para él también era un gran deseo la paternidad, y que incluso lo predijo. "Lo que pasó es que yo soñé que tenía un hijo. Como ya habíamos tenido la pérdida, no le conté a Belén, para no generar una tensión innecesaria, y me guardé el sueño. Entonces la Belén me dijo que la acompañara al doctor para ver qué onda, y cuando sale empieza a bailar, y me dijo que estaba embarazada y yo le dije que va a ser niño. Ahí vamos a ver", dijo.

Consultado sobre su perspectiva de la paternidad, dado que es su primer hijo, Toto dijo que le pasa lo que le pasa a todos los papás, que piensan que los hijos son niños por siempre. "Por ejemplo, a mi mamá se le ocurrió la otra vez que yo tenía Covid, porque me llamaba y yo no contestaba, estaba haciendo alguna otra cosa, regando el patio, y tenía una llamada perdida. Entonces yo la llamaba de vuelta y me decía 'no, tú tenís Covid, dime la verdad, porque no me contestaste el teléfono altiro'. Entonces ahora viene esta necesidad de que todo salga bien, que todos estén bien, siempre estar ahí, esta preocupación por otro ser que uno no tenía", dijo.

Los actores se conocieron en 2012 justo antes de hacer un sketch en Mega y llevan 9 años y medio juntos . Eso sí, ambos tienen personalidades muy diferentes. "Toto es una persona que piensa algo y lo mantiene en el tiempo, entonces puedo confiar en él. Es una persona que si dice que va a hacer algo lo va a hacer. Es Tauro. Es muy sensible, muy constante, muy terrenal, a largo plazo. En cambio yo soy géminis ascendente géminis. Él está acá y yo estoy acá, y nos encontramos en la mitad", dijo al respecto Belén.

Para ejemplificarlo, Belén contó que hace poco soñó que Toto le era infiel y despertó enojada con él. "Fue súper real. Él me cagaba con una actriz de Mega, la Monse Ballarín. Estupenda, maravillosa, y no tengo ningún problema con ella, pero apareció en mi sueño. Entonces ella estaba agarrando con el Toto y le digo 'qué estás haciendo, si estoy esperando un hijo tuyo', y él me miraba y me decía 'haz lo que querai'. Y yo caminaba desde Santiago Centro a una calle que se llamaba República de Cuba y justo había un puesto de comida cubana, y a una cubana le contaba todo esto y le decía que tenía que volver a mi casa en La Reina, y ella me ofrecía plátano frito, me acompañaba en la micro y me dejaba en el metro. Y desperté y le digo al Toto: 'weón, me cagaste, tuve que caminar caleta'".

"Lo bueno es que ella no se pasa rollos, es relajada", remató Toto.

A pesar de todo el tiempo juntos, a la hora de hablar de matrimonio ambos se complican, porque aún no han dado el paso. Tras las bromas de rigor, Belén sostiene: "Yo pienso que ya no fue. Ya estoy esperando un hijo suyo, ya estamos viviendo juntos. ¿Qué cambiaría? (...) Yo pienso que ya estamos viviendo en un matrimonio hace mucho tiempo".

Junto con conversar y reír con Martín, los actores cantaron una versión de "Love of my life" de Queen y cerraron con la canción que inició su relación, "Algo contigo" de Vicentico.

"Los 5 Mandamientos", de lunes a miércoles a las 22:30 horas por Canal 13.

