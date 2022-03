Baile Entretenido, clases de yoga y más: adidas presenta jornada deportiva "Bra Revolution Day"

El evento se realizará el 02 de abril en la explanada de Centro Parque, en Av. Presidente Riesco 5330, comuna de Las Condes. Conoce los precios, horarios y quién está a cargo de cada actividad.

El sábado 02 de abril se realizará el "Bra Revolution Day", un evento impulsado por adidas y que nace debido a la nueva colección de sostenes deportivos de adidas Women.

Las actividades comenzarán a las 09:00 horas con una clase de yoga a cargo de Lou Cooper, para después dar paso a Dance Workout a las 11:30 con Mariela Román. A las 15 horas será el turno de Entrenamiento Funcional con Maru Ferres, y por último, Chantal Gayoso cerrará con Baile Entretenido de 17:30 a 19:30.

El valor de la entrada es de $12 mil y estarán disponibles a través de la página brarevolutionday.cl. La entrega del kit se realizará desde el miércoles 30 de marzo hasta el viernes 01 de abril en la tienda Adidas Performance de Costanera Center.

"Con nuestra campaña Support Is Everything, queremos concientizar sobre la relevancia que tiene escoger un Bra con el soporte adecuado a las necesidades de cada mujer y las actividades que practique, así como seguir visibilizando la importancia del apoyo entre mujeres. Con esta experiencia, Bra Revolution Day, queremos entregarles a mujeres un espacio a través del deporte, para volver a encontrarnos en torno a diferentes disciplinas", comentó Valentina Aguilar, Brand Manager de la categoría adidas Running, Training & Women.

Además, ese día habrán sorpresas y concursos para las asistentes.

Nueva colección

adidas Women diseñó esta línea de productos pensando en entregar soporte y calidad, a través de tecnología elaborada por y para mujeres que buscan encontrar una prenda que se ajuste a sus necesidades y estilos deportivos.

Además, buscan visibilizar a las mujeres que no ocupan el tallaje según su fisionomía, con el eslogan “Support Is Everything”, que también comprende la importancia de promover el soporte en el entorno deportivo, un espacio donde las mujeres ejercen liderazgos e inspiran a otras.

La marca invita a que las mujeres encuentren sus espacios seguros con el movimiento: “A través de esta experiencia queremos brindarle a mujeres un espacio a través del deporte porque comprendemos y nos hacemos cargo de que tenemos que entregar más y mejores herramientas a aquellas mujeres que están interesadas en potenciarlo a través del deporte. Es por eso que nace esta nueva colección de Bra’s que comprende los múltiples cuerpos femeninos. Con esta campaña invitamos a las mujeres a seguir dándonos apoyo y mantenernos juntas”,, cerró la ejecutiva.