Britney Spears rompe el silencio tras revelador documental: "Lloré durante semanas"

"Siempre he sido tan juzgada, insultada, avergonzada por los medios...y lo sigo siendo hasta el día de hoy", expone la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Se ha especulado mucho sobre mi vida". Así comienza la publicación donde, por primera vez, Britney Spears, se refiere al impacto generado por el documental del New York Times y HULU que aborda el complejo proceso de la cantante para recuperar el control de su vida y su carrera, hoy a cargo de su padre bajo una figura de tutela que ha sido cuestionada por abogados y fanáticos, quienes llevan adelante una campaña para "liberarla", a través del hashtag #FreeBritney.

"Framing Britney Spears", aborda además los complejos años de la cantante tras su crisis a mediados de la década de los 2000 y el rol que tuvo la prensa en su colapso, donde estuvo internada, perdió la tuición de sus hijos e incluso la capacidad legal para decidir sobre su fortuna.

La intérprete de Toxic publicó un video donde, como es habitual, aparece bailando. Sin embargo, esta vez, las imágenes vienen acompañadas de un texto que en solo minutos ha generado miles de reacciones.

"Me he visto expuesta toda mi vida, actuando frente a las personas (...) y cuesta un montón de fuerza confiar en el universo con tu verdadera vulnerabilidad, porque siempre he sido tan juzgada, insultada, avergonzada por los medios...y lo sigo siendo hasta el día de hoy", expone Spears.

Respecto a "Framing Britney Spears", señala: "no vi el documental, pero por lo que vi fue muy vergonzoso por el foco que pusieron sobre mi...lloré durante dos semanas y bueno...sigo llorando a veces".

"Hago lo que puedo por mi propia espiritualidad y trato de mantener mi propia alegría, amor y felicidad. Cada día bailar me trae alegría. No estoy aquí para ser perfecta, lo perfecto es aburrido", concluye.