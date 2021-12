El cambio de look de Demi Lovato para empezar de cero en 2022... literalmente de cero

La cantante decidió raparse la cabeza y posó con este radical cambio de look en su perfil de Instagram.

Este 2021 ha sido un año de muchos proyectos para Demi Lovato pero también de muchos cambios.

Al estreno de su documental "Dancing with the devil" se sumó el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, el disco "Dancing With The Devil... the Art of Starting Over" con el que se desnudó e incluso recordó el que hasta ahora ha sido el peor día de su vida: el que sufrió una sobredosis.

Pero no todo ha sido trabajo, ya que la cantante ha tenido tiempo para reencontrarse consigo misma y de compartir con sus seres queridos, sobre todo en estas fiestas de fin de año.

Incluso, se ha dado el gusto de pasar por varios cambios de look , que han sido de todo el gusto de sus seguidores.

Sin embargo, la cantante ahora sorprendió con el que sería el cambio más radical de todos, para comenzar desde cero este 2022.

Así lo dejó en claro en su cuenta de Instagram, a través de un video donde aparece con la cabeza rapada. La publicación fue acompañada con el hashtag #freshstart.

En el clip, se le ve posando en una secuencia de imágenes, vistiendo un blazer negro.

El nuevo look de la joven de 29 años enamoró a sus fanáticos. En solo horas el video superó los dos millones de reproducciones y más de ocho mil comentarios.