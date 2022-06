Camilo contó que Evaluna se comió la placenta tras dar a luz a Índigo: la cocinaron y encapsularon

Si bien el colombiano no entregó detalles de la decisión que tomó su pareja, sí reveló la receta que la joven utilizó para poder consumir adecuadamente.

Camilo se encuentra inmerso en su gira de conciertos por varias ciudades de España, donde Evaluna y su hija Índigo le hacen compañía.

En dicho país, el cantante colombiano ha aprovechado de promocionar sus nuevos proyectos y para ello acudió al programa "La Resistencia" . Ahí conversó sobre temas profesionales y también sobre su vida personal.

En este contexto, se refirió al nacimiento de su hija Índigo -en abril pasado- y contó un detalle que dejó mudos a los seguidores de la pareja: el músico reveló que su esposa se comió la placenta luego de dar a luz.

El colombiano no entregó detalles de la decisión que tomó su pareja. Sin embargo, sí reveló la receta que la joven utilizó para poder consumir adecuadamente la placenta de su embarazo.

"Allá se comen la placenta, ¿verdad?", le preguntaron al cantante en el programa, haciendo referencia a las prácticas que ocurren en algunas partes del territorio colombiano, a lo que él respondió: "A mi esposa se la encapsularon y se la comió".

Camilo afirmó que la doula (asistente profesional para el trabajo de parto que brinda apoyo emocional y físico) fue la encargada de cocinar la placenta al vapor, luego deshidratarla y por último colocarla en pastillas.

"Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó todo, nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", cerró el cantante.

¿Es recomendable comerse la placenta?

Camilo y Evaluna no han sido las únicas celebridades que han tomado esta decisión. Kim y Kourtney Kardashian, Hillary Duff o January Jones también han hecho pública esta práctica.

Si bien hay quienes piensan que comerse la placenta tras el parto genera células madres buenas para el bebé, lo cierto es que una investigación del American Journal of Obstetrics and Gynecology, no hay evidencias científica sobre los beneficios de esta práctica denominada como "placentofagia".

"Numerosas empresas ofrecen preparar la placenta para el consumo, aunque la evidencia de los efectos positivos de la placentofagia humana es anecdótica y se limita a encuestas autoinformadas", señalaron en un comunicado.

"Sin ninguna evidencia científica, las personas que promueven la placentofagia, especialmente en forma de encapsulación de la placenta, afirman que está asociada con ciertos beneficios físicos y psicosociales", agregaron.

Finalmente, precisaron que "descubrimos que no hay evidencia científica de ningún beneficio clínico de la placentofagia entre los seres humanos, y que no se retienen los nutrientes ni las hormonas placentarias en cantidades suficientes después de la encapsulación de la placenta para que sean potencialmente útiles para la madre después del parto".

