De Canal 13 para Latinoamérica: History Channel 2 compra y estrena la serie "Buscando a Dios"

History Channel 2 es un canal de cable ligado a la cultura que emite documentales históricos con gran éxito. Y desde el próximo sábado 3 de abril se emitirá el espacio de Canal 13 “Buscando a Dios” presentado y dirigido por el periodista Jorge Said. Todo esto en el marco de un especial de Semana Santa y, por primera vez en simultáneo -tanto en lineal como en VOD-, la serie documental será programada en su totalidad para toda Latinoamérica.

“Buscando a Dios” es un registro en primera persona que exhibe el aventurado desafío de Jorge Said alrededor del mundo siguiendo la ruta de las más grandes y masivas peregrinaciones religiosas de nuestro planeta. Un recorrido a través de los más grandes movimientos espirituales y religiones del mundo en un momento de gran crisis existencial para el futuro de nuestra civilización.

Durante meses, Said recorrió diferentes países acompañado de su cámara de video y llevó a cabo un viaje exigente, maratónico e incierto a las raíces de la búsqueda espiritual de la humanidad. Esto se tradujo en introducirse en áreas conflictivas, en culturas como las de Irak, Irán, China, India, Japón y Medio Oriente para registrar el fervor religioso de millones de seres humanos que buscan respuesta y sentido a sus vidas en la divinidad.

Canal 13

“’Buscando a Dios’ fue el proyecto más ambicioso, el más difícil, el más elusivo de mi vida. Intentar plasmar en un formato televisivo un cuerpo doctrinario de miles de años que son los cimientos de nuestra civilización, parecía una idea imposible y aún hoy lo es”, dice Jorge Said. "Más allá de las enormes diferencias culturales que existen, todas las religiones tienen un denominador común, que es esta búsqueda de la compasión, de la ayuda a los seres humanos que sufren. Si todos nosotros entendiéramos más a otras culturas, a otras civilizaciones, muchos de los conflictos y de las cosas que estamos viviendo, no existirían", añade Said.

La serie, de 10 episodios de duración, muestra un recorrido inédito y de tremendo impacto por las grandes peregrinaciones religiosas del mundo, las más masivas, las más impresionantes, las más fervorosas para adentrarnos en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, el sijismo, el taoísmo, el sintoísmo y el hinduismo, entre otras.

Canal 13

El Tíbet, Persia, Babilonia, Israel, Palestina y Tierra Santa, Cachemira, China Imperial, los Himalayas, la frontera con Pakistán son algunas de las geografías de alto impacto que animan esta hazaña, actual y de gran impacto, imposible de realizar hoy en un mundo después de una pandemia. “Este es un programa único que difícilmente se va a volver hacer porque como hoy el mundo ha cambiado a raíz del Coronavirus es casi imposible que 150 millones de personas se puedan reunir en India o 30 millones en Irak. Todas estas peregrinaciones han sido suspendidas por lo tanto fue la última oportunidad que tuvo un equipo audiovisual, en el mundo, de poder estar en estas conglomeraciones más masivas en la historia de la humanidad. Por lo tanto, fue algo único que jamás tendremos la oportunidad de ver por lo menos en los próximos 10, 20 años”, concluye Said.

En 2019, Canal 13 emitió "Buscando a Dios" en su franja de “Cultura prime” con gran éxito, siendo su capítulo más visto el titulado “En la tierra de Jesús”. Y durante el 2020, se volvió a exhibir en la franja de “Cultura tarde”, nuevamente con gran acogida del público.

Desde el próximo sábado 3 de abril a las 23 horas, “Buscando a Dios” por las pantallas de History Channel 2, con el episodio "Judaísmo, Israel y Palestina".