Carola Varleta vuelve al 13C con programa enfocado en adultos mayores y recetas culinarias

Este nuevo espacio que debuta el sábado 23 a las 13:30 horas por las pantallas de la señal cultural.

La pandemia ha generado que las personas se replanteen diversos temas como los afectos, lo fugaz del tiempo y lo frágil que puede ser la vida. En ese contexto, donde las reflexiones, la nostalgia y la fraternidad han sido la tónica, la actriz y locutora radial Carola Varleta llega a 13C con un programa que evoca a la memoria emotiva, a través de los recuerdos y herencia gastronómica de nuestros adultos mayores.

Se trata de “Recetas de abuelita”, programa culinario y de conversación que invitará en cada capítulo a conocer distintas mujeres que logran transmitir su experiencia de vida a través de sus platos y postres. Cada protagonista compartirá los secretos de sus exquisitas recetas, que además de convertirse en preparaciones aplaudidas por sus seres queridos, son parte de su historia y vivencias.

Este nuevo espacio que debutará el sábado 23 a las 13:30 horas por las pantallas de la señal cultural, está a cargo de la productora Impronte Films, equipo que estuvo un año en la búsqueda de mujeres adultas para conocer parte de lo que fue su vida profesional y personal, el legado que han dejado, y quiénes son hoy a la luz de los años. Sus mayores éxitos, las metas alcanzadas, las inevitables caídas y los fracasos que las convirtieron en mujeres resilientes y un gran ejemplo para las jóvenes, será parte de los tópicos que se abordarán en cada transmisión.

Agencia Uno Lee También > Coronavirus en Chile: Más de 10 mil casos activos en el país

Así lo revela la conductora de la nueva producción, quien asegura que este programa es un tremendo aporte en la actualidad, sobre todo en un contexto donde la sociedad valora lo joven e inmediato, en desmedro de lo más lento y antiguo. “Acá hay historias y experiencias de vida que son súper valiosas, que nos pueden ayudar a las nuevas generaciones a refrescar la memoria e inspirarnos”, señaló Varleta.

“Siento que hoy en día todo te invita a la juventud y no se valora mucho la experiencia ni la sabiduría. Una manera de validar esta experiencia es reencontrarme con mujeres y sus historias de vidas anónimas, que tienen mucho que entregarnos. Estos relatos, a su vez, se mezclan con la cocina, que para mi siempre ha sido lo que convoca, el centro y corazón de la casa, porque une. Esta mixtura entre conversación y la pasión de cocinar, para mi es maravillosa”, adelantó la conductora del programa.

A lo que agrega que le encanta poder ser una especie de puente para que este espacio sea visto por distintas generaciones, que además de impregnarse de ricas recetas, conocerán experiencias muy valiosas.

“Cada vez que termino de grabar un capítulo quedo completamente inspirada y hago mis reflexiones internas y digo ‘claro, la vida es perfecta con sus imperfecciones porque las cosas pasan cuando tienen que pasar, aunque suena cliché decirlo. Lo que más me emociona de todas estas mujeres que conocí es su resiliencia y capacidad de salir adelante. Son inspiradoras, son fuertes, tomaron las riendas de su vida y salieron adelante a pesar de las adversidades, eso me encanta”, cuenta Carola.

Pero este programa no solo ha hecho que la conductora conecte con las historias de las protagonistas del espacio, sino que con sus propias vivencias y recuerdos: “Para mi la relación con mis abuelas ha sido super importante, si bien no las pude disfrutar tanto porque ya murieron, con cada una tuve algún tipo de conexión. Hasta el día de hoy me acompañan, a pesar que ya no están físicamente. Las siento conmigo. Por ejemplo, mi papá estuvo súper mal de salud y yo sentí que mi abuela paterna lo estaba cuidando y nos estaba protegiendo a nosotros. Es muy bonito sentir que gracias a ellas también yo soy lo que soy”, puntualizó.

La asistente social Marigen Hornkohl, la psicóloga y reconocida numeróloga Rosaura Fernández, la asesora comunicacional Claudia Millares y la abogada Mercedes Bahr serán las primeras cuatro protagonistas del programa “Recetas de abuelita” que debuta durante el mes de abril en 13C.