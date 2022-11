"Fue un momento muy especial": Cecilia Bolocco y su recordado paso por "Yo soy Betty, la fea"

“Una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera ha sido el haber estado en esa teleserie", dijo la ex Miss Universo.

Este martes, el reestreno de la exitosa y emblemática telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” tuvo un capítulo clave. Es que que ya comenzó a aparecer en la historia Cecilia Bolocco con un cameo.

La actual animadora del programa “Todo por ti”, que Canal 13 emite cada domingo en la franja prime, señala que “una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera ha sido el haber estado en esa teleserie… fue un fenómeno, su historia nos identificó a muchos y el gran Fernando Gaitán (guionista) me invitó a hacer un cameo, el cual apareció varias veces”.

La ex Miss Universo rememora que “Fernando me dijo que quería que yo entrara a la historia y terminara aconsejando a ‘Betty’ (Ana María Orozco) en medio de la desilusión que empezaba a sufrir de su jefe (Jorge Enrique Abello)... y que lo hiciera desde lo que Cecilia Bolocco le diría. Es así como me fui quedando hartos capítulos ”.

De esta manera es como la comunicadora desclasifica que “me acuerdo que me preparé y me lancé, le dije lo que sentía y de verdad que fue un momento muy especial porque conectamos y nos dimos cuenta que esto es transversal”.

En ese sentido, recuerda que “lo que deseaba transmitir era algo muy sencillo, que el dolor no tiene rostro ni apariencia, simplemente es universal y todos sufrimos por lo mismo. Y si ella pensaba que su apariencia física era el problema y por eso sufría tanto, yo le decía que a mí también me había ocurrido lo mismo. También me habían traicionado en el amor y también me habían utilizado, y desde la premisa que todos los seres humanos buscamos lo mismo: que nos quieran y amen por quienes somos y no por lo que aparentamos o por lo que ven de nosotros”.

La ex animadora de “Viva el lunes” (cada lunes en reemisión por REC TV) sintetiza que “fue un honor participar en esa teleserie y sentí que tenía mucha relación con mi historia de vida, con lo que yo había vivido desde otro lado, pero que en el fondo eran la traición, el sentirse utilizada y en donde la apariencia jugaba un rol importante”.

