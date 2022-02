Celebra el amor sin etiquetas: Distintas alternativas para festejar San Valentín

Maleta MAC Holiday Blockbuster Edición Limitada: Ideal para los fanáticos y fanáticas del maquillaje, este kit incluye labial Retro Matte Lipstick Ruby Woo, labial Satín Lipstick del Río Labial Matte, lipstick Mehr Prep, prime Fix+, sombra Eye Shadow x9 en tono Semisweet, máscara de pestañas Up For Everything, Technakohl Graphblack, Sample Studio Fix y una maleta de la marca.