¿Y Chile? Maroon 5 anuncia gira por América Latina

La banda musical de pop estadounidense, Maroon 5, anunció un tour por América Latina para el 2022 en donde —de momento— no incluye una visita a Chile.

En su cuenta de Twitter, la banda comentó que están emocionados "de continuar nuestro tour 2021 en el 2022 y anunciar nuevas fechas para América Latina".

"Estén atentos sobre la venta de entradas y nuevas fechas", explicaron.

La banda se presentará en Republica Dominicana, Puerto Rico, México, Brasil, Argentina, Paraguay y Costa Rica. Si bien no aparece Chile en el listado de países, los fanáticos no se resignan a tener a la banda nuevamente en el país.

La última visita de Maroon 5 ocurrió a comienzos de 2020 en el Estadio Bicentenario de la comuna de La Florida, región Metropolitana, tras un polémico espectáculo en el Festival de Viña de ese año.

Levine fue duramente criticado por su apagada presentación en la Quinta Vergara, por la que incluso se disculpó.

We're excited to continue our 2021 Tour into 2022 and announce new dates in Latin America! 💫🚨🚀



Stay tuned for onsale information and more dates to come! pic.twitter.com/tpEMUkbCQT