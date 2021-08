"Chile no existe": Teoría terraplanista se hace viral y provoca memes en redes sociales

Insólitas afirmaciones fueron hechas en un grupo de Facebook, donde se aseguró que incluso los habitantes del país son actores.

La presunta inexistencia de Chile se ha tomado las redes sociales.

Todo a raíz de la publicación de un usuario de Facebook en un grupo en dicha plataforma llamado "Tierra Plana – España", donde puso en duda la existencia de nuestro país, asegurando que incluso quienes lo habitan son actores.

"He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe . Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores, porque incluso a veces miran a cámara", escribió.

"¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile", cuestionó.

Sin embargo, no paró ahí, pues insistió que "he visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicando que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo".

Tras conocerse esta publicación, que originalmente había sido hecha en agosto de 2020, diversas reacciones se han generado desde esta larga y angosta faja de tierra.

La mayoría de ellas eran en tono de humorada ante la descabellada teoría planteada por el usuario, cuya identidad hasta ahora es desconocida.