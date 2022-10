Claudia di Girolamo vuelve a Canal 13 con “Cromosoma 21”: “Es tremendamente importante para mí"

La actriz es una de las protagonistas de la nueva serie televisiva, que se estrenará este viernes a las 22:30 horas, después de “Tele13 central”.

Luego de haber estado en apuestas de ficción de gran éxito del mundo del streaming como “La jauría” y “42 días en la oscuridad”, Claudia Di Girolamo retoma las series en el 13, canal que en el pasado la tuvo en exitosas telenovelas como “La madrastra”, “Los títeres”, “Ángel malo” y “¿Te conté?”, entre otras.

La reconocida actriz se suma a “Cromosoma 21” , una serie de televisión realizada con fondos del CNTV y bajo la productora Film & Maker. Se trata de un thriller policial en el que se inculpa a un joven con Síndrome de Down de un asesinato. Esto, debido a que él está en la escena del crimen y todo indica que es el culpable. ¿Lo será?

“Es tremendamente importante para mí participar de esta serie. Fui convocada por el director (Matías Venables) el 2019 y desde ahí que investigué mucho sobre el Síndrome de Down. ¿Qué significa para una familia tener un hijo con esta condición?... y creo que como sociedad no tenemos la preparación ni la educación para integrar de manera real a una persona con Síndrome de Down. Aún hay mucho prejuicio y rechazo”, señala Claudia di Girolamo.

Acerca de cómo se le podrá ver en “Cromosoma 21”, la icónica actriz adelanta que “mi papel es ‘Sofía’, soy la mamá de ‘Cristina’ (Pía Urrutia), una joven con Síndrome de Down. Soy ingeniera comercial, muy pragmática, esquematizada y una mujer que con el nacimiento de su hija se enfrenta a un nuevo mundo y siente la necesidad de crear una fundación para sensibilizar a la sociedad en torno al Síndrome de Down, para acoger a las familias de diferentes clases sociales”.

Claudia agrega a lo anterior que “mi personaje es de una gran contradicción, porque como creadora de una fundación ella comparte un discurso de que las personas con Síndrome de Down son independientes, autosuficientes y tienen que trabajar, pero a la hora en que ella se ve enfrentada a una situación muy límite, su instinto de madre la hace retroceder. Y es lógico que pase eso y me pareció lógico como madre que soy”.

En ese sentido, comenta que “está bien que ella tenga esta contradicción, es como una madre con su hija, pero no es una madre común con una hija común, y tiende a la sobreprotección”.

Di Girolamo destaca que “mi personaje va a luchar contra todos los prejuicios y sobre todo luchará contra el miedo”, añadiendo que “fue enriquecedor todo esto en relación a ver cuán preparada está ella para asumirlos. Ese es el dilema que se verá en mi personaje a lo largo de la trama”.

La ex figura de teleseries como “La fiera”, “Romané” y “El circo de las Montini” declara que “en ‘Cromosoma 21’ me sentí muy cómoda, alerta y fue desafiante interpretar instancias tan sensibles en torno a mi hija. Y quiero que la gente vea el real problema de la discriminación, la falta de cultura, de información y de educación, no solo a nivel personal, sino también a nivel de Estado. Tenemos un vacío en nuestro país en torno a la discriminación que se reflejará en la serie”, sintetizando que “eso quiero que vea la gente en su casa. No solo son personas con capacidades diferentes, son personas maravillosas, capacitadas y muy talentosas y tienen derecho a una vida plena y feliz. Por eso creo que esta serie es un gran aporte”.

“Cromosoma 21”, www.13.cl/programas/cromosoma-21, gran estreno este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Canal 13.