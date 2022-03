¿Es moda eso?: El comentado look de Gala Caldirola para el Lollapalooza Chile 2022

La española asistió este fin de semana al festival de música y mostró en Instragram las prendas que eligió usar para el evento, las que no fueron del gusto de todos.

El pasado recién fin de semana se llevó a cabo en nuestro país (y también en Argentina) el festival de música Lollapalooza 2022.

Al evento asistieron una serie de famosos que, como cada vez que se realiza, mostraron a través de redes sociales sus looks que utilizaron diariamente para la ocasión.

Este fue el caso de Gala Caldirola, quien utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el 'outfit' que eligió para el segundo día de festival, jornada que fue cerrada con broche de oro por Miley Cyrus.

La modelo llevó un conjunto que integró mezclilla y un top naranjo . Además, era un denim con maxibotas.

"Ayer hicimos combi de @adidascl con @surosolar para @lollapaloozacl

Os gustaron los looks?" preguntó Gala.

La publicación generó interacciones de forma inmediata. En pocos minutos obtuvo más de 29 mil "me gusta" y superó los 100 comentarios, los que no fueron todos positivos.

"No, no me gusto pero cada uno elige lo que quiere", "Es moda eso?", "En gusto no hay nada escrito", "Mejor busca otro look", "Horrible, esa ropa", "Nop, feo el look de ambos no me gusto", "No para nada. pero uds eligen lo que quieren para vestir", fueron algunos de los mensajes que recibió la ex chica reality.