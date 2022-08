"Coté" López confirma que fue a hacer trámites al centro de Santiago con guardaespaldas

"Por último me sentí más protegida. Exagerada, pero protegida", manifestó la influencer.

"Coté" López confirmó que concurrió al centro de Santiago a realizar trámites acompañada de guardaespaldas.

A través de su cuenta en Instagram, la psicóloga e influencer contó detalles respecto a la decisión que, por cierto, fue impulsada por su esposo, el futbolista Luis "Mago" Jiménez.

"Les voy a contar cómo fue el tema porque igual se ve bien exagerado", manifestó en el inicio del registro.

"Lo que pasa es que yo tenía que ir a la notaría, banco y todo este cuento, y Luis me dice ayer (lunes): 'Amor, pero no vas a ir sola'... y yo le digo 'ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe' y me dice: '¿La Conita te va a proteger?'", complementó.

Junto con ello, detalló que el "Mago" no podía acompañarla, por lo que decidió enviarla con guardias de seguridad. "Es muy heavy, porque imagínate en el auto con los dos e iba la pistola al medio", agregó López.

"En el fondo era porque, me dijo Luis, que habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada , pero protegida", cerró entre risas.