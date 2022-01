"Siempre ahí conmigo": Hernán Calderón destacó apoyo de Kel tras estar 73 días en UCI por COVID-19

Fue en octubre del año pasado cuando se dio a conocer que el abogado estaba internado en la Clínica Alemana, producto de una complicación derivada del coronavirus.

Un complejo cierre de año tuvo el abogado Hernán Calderón, quien a fines de octubre tuvo que ser ingresado a la Clínica Alemana por una insuficiencia respiratoria producto del COVID-19.

Ahí estuvo 73 día internado en la UCI, un poco más de dos meses, sin embargo, tras una díficil recuperación, finalmente fue dado de alta el miércoles . Así lo dio a conocer su hija, Kel Calderón a través de redes sociales.

Ya más tranquilo y en su casa, Calderón conversó con Las Últimas Noticias, sobre lo que fueron estos últimos meses, el apoyo que recibió de sus hijas y las serias secuelas físicas que le dejó el virus.

"De lo que me han contado y recuerdo un poquito, porque estuve muy sedado, es que me hicieron una traqueotomía para el ventilador mecánico, con el que estuve cinco días. También me daban vueltas en la cama. Me tuvieron boca abajo muchos días (...) mis posibilidades de salir de eso eran de un 98% (en contra)", relató.

Y continuó: "Después cuando ya me había recuperado del Covid, me dio neumonía. Me tuvieron sedado y en coma inducido. Luego de eso me dio una infección a la sangre, un virus intrahospitalario".

"Pensaba hasta aquí nomás llegué… Pero también le daba vueltas a como me vino esto tan fuerte si tenía las tres dosis", señaló. Entonces, el abogado manifestó que "miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo. Desde el día cero ella estuvo ahí".

Instagram Lee También > Muere a los 18 años la conocida modelo brasileña Valentina Boscardin por COVID-19

Calderón además indicó que no solo la influencer lo acompañó en todo este proceso, sino que también Francisca, hija de su primer matrimonio. "Me alegraron los días en la clínica, celebramos la Navidad y Año Nuevo en la habitación. Ellas fueron mi puntal para recuperarme", sostuvo.

Respecto a las secuelas, dijo que "uno se levanta y tienen que ayudarte. A nivel cognitivo se me olvidan algunas cosas y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron, si no me las cuentan, ni me entero".

En relación a su recuperación, afirmó que ahora se encuentra con sesiones de kinesioterapia y sigue una dieta especial para recuperar la masa muscular perdida, ya que bajó alrededor de 14 kilos.