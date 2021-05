Los mitos en torno al Cristo de Mayo y la razón por la que se le vincula a temblores y terremotos

El periodista y escritor Francisco Ortega detalla a T13.cl los mitos y verdades sobre esta figura religiosa.

Del 13 de mayo de 1647 al 2021, la procesión del Cristo de Mayo se ha cancelado sólo en cuatro oportunidades. La primera vez fue nueve días antes del terremoto de 1960, y luego en 1964, año en que Santiago se encontraba en reconstrucción.

A esto se debe sumar que en 2020 y 2021 no se pudo realizar la ceremonia religiosa por la pandemia del coronavirus, pero se llevó a cabo una liturgia que fue transmitida por las redes sociales de la congregación de Los Agustinos.

Lee También > Por qué la Iglesia Católica vincula algunas vacunas contra el coronavirus con el aborto

Un Cristo que, según el mito urbano, está ligado a los terremotos y temblores en Chile, ya que su "paseo" y adoración, "protege" al país de no ser azotado por un cataclismo.

En conversación con T13.cl Francisco Ortega, escritor y periodista, profundizó en los detalles, mitos y verdades sobre el "Señor de la Agonía", como se conoce a esta figura.

Por qué se relaciona con los temblores

Ortega señala que en el terremoto del 13 de mayo 1647, el cual desgració a gran parte de Santiago, una de las pocas construcciones que quedó en pie fue un muro de la iglesia donde se encontraba el Cristo de Mayo.

Desde ese momento, las personas afectadas por el pavor de un terremoto de tal magnitud, vieron como un "milagro" que la figura de Cristo se mantuviera en pie, cuando todo lo demás cedió por el movimiento telúrico.

Además el escritor señala que el terremoto provocó que la corona de espinas del Cristo cayera de la cabeza a sus hombros, y que "​cuando intentaron levantar la corona de espinas hubo réplicas", por lo que fue visto como una "señal" casi divina que todo debía quedar en su lugar.

Así fue como la congregación de Los Agustinos decidió instalar el Cristo en la Plaza de Armas, donde los fieles oraban para que los temblores cesaran.

Por eso es que se le conoce como el "Cristo de Mayo", debido al mes en que ocurrieron los hechos.

El mito de la Quintrala y el Cristo de Mayo

Otro de los mitos sobre esta figura religiosa es que habría sido mandado a contruir por Catalina de los Ríos y Lispergue, más conocida como "La Quintrala". Sin embargo Francisco Ortega especifica que esto no es así.

La figura sólo fue desplazada a la casa de la mujer mientras la iglesia estaba en remodelación.