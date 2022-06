Daniel Fuenzalida se emociona hasta las lágrimas al recordar la muerte de su madre

"Yo me acuerdo que me iba al hospital a mirar a alguna ventana que yo sintiera que ahí estaba mi mamá y como que abrazaba ese vidrio. Yo quería sentir la energía de mi mamá y darle fuerzas para que saliera", contó el comunicador "De tú a tú".

El conductor de televisión, Daniel Fuenzalida, se sinceró con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo de "Tú a Tú" y habló sobre la muerte de su madre, María Teresa Ferdinand, quien falleció a los 77 años.

El comunicador contó que su mamá estuvo internada por COVID-19 en un hospital. "Yo entre a la pieza y lo primero que mi mamá me dice es: "Daniel, me voy a morir" . Entonces yo le dije: "No, mamá, no te vas a morir. Te van a entubar para que estés mejor". Y esa fue la despedida con mi mamá. Ahí se la llevaron y tuve 26 días que quedé bloqueado".

"Solamente había contacto una vez al día con el doctor donde te daba el informe. Habían días que eran buenos, en otros retrocedía. Y así estuvimos esos 26 días", agregó.

AFP - Shakira en un evento en Nueva York Lee También > Shakira aclara su viralizada foto en una ambulancia durante su separación de Piqué

Daniel recordó cómo fue la primera vez que vio a su mamá a través de videollamada. "La primera videollamada fue heavy, porque no era mi mamá, era otra persona, otra cara. Era una persona hinchada, obviamente, porque venía saliendo de la intubación".

"Yo me acuerdo que me iba al hospital a mirar a alguna ventana que yo sintiera que ahí estaba mi mamá y como que abrazaba ese vidrio. Yo quería sentir la energía de mi mamá y darle fuerzas para que saliera", indicó.

"Llegó el minuto en diciembre de que nos dicen que la vamos a llevar a la casa en un hospitalización domiciliaria. Estábamos todos felices. Pensamos que la habíamos ganado al covid. Ella se paraba, podía caminar con el burrito, pero ya estaba de vuelta", agregó.

Finalmente, Daniel recordó que "el jueves 19 de febrero fui a la radioy partí mi programa a las 9:00 horas y a las 10:00 horas mi papá me dice que vaya a su casa porque mi mamá está mal. Dejé el programa botado y me fui para allá. Cuando llegué entré a su pieza. Estaba acostada y muy mal, con una enfermera al lado. Me tiró un beso y ahí comenzó a agonizar".