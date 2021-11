Lo lleva en la piel: Daniela Aránguiz se tatuó al 'Mago' Valdivia como regalo de cumpleaños

La esposa de ex jugador de Colo Colo y Palmeiras explicó el significado del diseño y por qué decidió hacérselo.

Daniela Aránguiz, más enamorada que nunca, quiso hacerle un especial regalo de cumpleaños a su esposo, Jorge 'Mago' Valdivia , quien el pasado 19 de octubre cumplió 38 años.

Para la ocasión, la ex chica Mekano decidió tatuarse el nombre del ex jugador de Colo Colo y Palmeiras para sorprenderlo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Aránguiz explicó por qué decidió hacerse el diseño en uno de sus brazos.

"Cuando lo vio, pensó que era de mentira, que me lo había escrito con un lápiz. Pero después cachó que tenía un parche y que era en serio. Le encantó, no se lo esperaba. Es una demostración de amor", declaró.

Pero este no es el primer tatuaje que se hace la ex bailarina, ya que cuando estaba en el programa Mekano se hizo uno que estaba de moda, pero del que se arrepintió años más tarde.

"Cuando tenía 18 años, me hice mi primer tatuaje en la guata. Fue en el tiempo de ‘Mekano’. Y hace tres años me arrepentí y me lo borré con láser. Ahí dije que nunca más me haría un tatuaje", precisó, sin embargo, cambió de parecer tras conocer a su actual tatuador, recomendado por Francini Amaral.

Instagram Lee También > Reina de Halloween: Thalía impactó tras quedar irreconocible con disfraz de "El Juego del Calamar"

"Lo primero que decidí hacerme fue una flecha, como de Sagitario. Después, en febrero de 2020, me hice un tatuaje con mi hermana: una estrella en la costilla. Y ahora me hice estos dos, el nombre de Jorge y, en el brazo derecho, me hice un signo infinito con el nombre Jorge y Agu, mis hijos. Me borré uno y me hice cuatro", comentó.

Consultada por si algún día se aburrirá del tatuaje que se hizo en honor al padre de sus hijos, Daniela dijo que no. "Nunca me había hecho un tatuaje de otra persona, pero es que llevo 17 años con él. Para mí, no hay otro hombre en mi vida. Sé que uno es esclavo de sus palabras, pero por lo menos lo que siento en el presente es que no me imagino con otra persona", reconoció.