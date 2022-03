¿Tienen derecho "los jóvenes" a ir a ver a Daddy Yankee? El debate que inunda redes... y sus memes

Si no usaron fotolog, no descargaron música por ares, no han reproducido música en el PC de winnap, si no han usado reproductor MP3, si no fueron pokemones, si no han visto el recitazo en vivo cuando vino al festival de viña 2006 mejor no vayas 😂😂 #daddyyankee pic.twitter.com/oZkvAGW2kj