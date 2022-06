Dos actores mueren en accidente durante rodaje de serie de Netflix

Otras seis personas resultaron heridas durante la grabación de la serie "The Chosen One".

Dos actores murieron durante un accidente ocurrido en el rodaje de la serie brasileña "The Chosen One" de Netflix.

Información de ABC15 indicó que durante el trabajo que hacían de producción una camioneta, que dos intérpretes en su interior, chocó y volcó en una carretera de Baja California el pasado jueves.

La Secretaría de Cultura de Baja California confirmó la muerte en el lugar de los actores mexicanos Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar.

Desde Gobierno del Estado lamentamos profundamente los fallecimientos de Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar “Paco Mufote”.



Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística de Baja California. Que descansen en paz. pic.twitter.com/kkPkyJplSm — BC GOBIERNO (@BCGobierno) June 17, 2022

La serie "The Chosen One", que ya tiene dos temporadas al aire, relata la vida de tres médicos en una particular aldea, que cuenta con un líder espiritual, y a la que llegaron para vacunar a sus residentes de una mutación del virus Zika.

IMDB - Escena de "The Chosen One"