Dos muertes en concierto de homenaje a ABBA: Banda suspendió promoción por un día

Un octogenario falleció tras caer desde siete pisos, matando a otro espectador en Estocolmo.

El grupo de culto sueco ABBA, que lanzó un álbum el viernes por primera vez casi 40 años después de su disolución, anunció el miércoles la suspensión de su promoción durante 24 horas debido a la muerte de dos personas en un concierto de homenaje en Suecia.

El martes por la noche, en una sala de conciertos en Uppsala, 70 km al norte de Estocolmo, un octogenario murió al caer de siete pisos , presumiblemente de forma accidental, matando a otro espectador ante los ojos de numerosos testigos.

La gran sala iba a albergar "Thank you for the music", un espectáculo de homenaje a las obras de Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos miembros masculinos de ABBA, con algunas versiones del grupo.

"Debido al trágico evento en un concierto de homenaje en Suecia ayer (martes) por la noche, decidimos posponer hasta mañana la publicación del vídeo de nuestro futuro concierto", anunció ABBA en las redes sociales.

Además del lanzamiento de su nuevo álbum anunciado a principios de septiembre, la legendaria banda sueca está construyendo en Londres una sala para acoger a partir de mayo de 2022 un espectáculo que incluye "avatares" digitalizados de los cuatro miembros de la banda.

La forma exacta de estos avatares, diseñados por una compañía de efectos especiales que trabajó para las películas de Star Wars, sigue siendo en parte misteriosa, pero el grupo asegura que no serán simples hologramas.

Los "ABBAtars" representarán a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad con sus rostros en 1979.