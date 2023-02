Dra. Carolina Herrera recuerda cuando fue obesa mórbida: "Llegué a pesar 120 kilos"

“Me operé y bajé 40 kilos de una, pero volví a subir porque la gente me hacía cariño dándome comida”, contó la doctora en el último capítulo de "Juego Textual".

Este martes se emitió el último capítulo de la temporada de “Juego textual”, en donde Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, “Chiqui” Aguayo, “Pepi” Velasco, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, guiadas por el animador Sergio Lagos, conversaron con la doctora televisiva y médico internista broncopulmonar Carolina Herrera.

Para iniciar la conversación, la profesional, que fue una de las más destacadas en el combate contra el Covid durante la pandemia, contó que ella le pidió matrimonio seis veces a su esposo, el psiquiatra Eugenio Olea, a quien conoció en la facultad de Medicina, porque él siempre posponía la decisión por sus estudios.

“Cuando ya estábamos listos y él me dijo que mejor esperemos la beca primero, le dije ‘No. Aquí está la argolla, yo no espero ni un minuto más’. Nos casamos a los seis meses de eso”, reveló.

Consultada acerca de su peso, Carolina rememoró que fue obesa mórbida en una época. “Tenía adicción al azúcar. En mi primer embarazo subí 40 kilos, quedé con 30 encima, en el segundo subí de nuevo. Llegué a pesar 120 kilos ”, desclasificó.

Cuando una paciente terminal de cáncer la motivó a bajar de peso, decidió realizarse una cirugía bariátrica, sin éxito.

“Me operé y bajé 40 kilos de una, pero volví a subir porque la gente me hacía cariño dándome comida”, indicó. Lo que la salvó finalmente fue que sus hijos se volvieron veganos y cambió radicalmente sus hábitos alimenticios, dejando la carne.

Según dijo Carolina, en esa época sufrió de discriminación. Por ejemplo, una vez un colega doctor le dijo algo muy feo en una clínica.

“Estaba buscando al colega para que me pasara el turno y no lo encontraba. Finalmente me lo topo y le digo ‘Doctor, ¿me entrega el turno?’. Y él me dice: ‘Yo no hablo con gordas’”, reveló.